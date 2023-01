¿Mahomes en duda? Esta es la gravedad de su lesión previo a final de conferencia

Durante el duelo divisional entre los Kansas City Chiefs y los Jacksonville Jaguars, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes tuvo que abandonar el terreno de juego durante unos instantes por una lesión.

Durante el cuarto que se perdió, se evaluó al QB que no presentó fractura y regresó para la segunda mitad para guiar a su escuadra a la victoria ante Jaguars, sin embargo fuentes cercanas al futbolista revelaron la gravedad de la lesión.

El joven mariscal tiene esguince de tobillo y es una lesión para considerar de cara al duelo ante los Cincinnati Bengals el fin de semana, según declaró una fuente anónima a The Associated Press, que prefirió ocultar su identidad debido a que los Chiefs no revelaron los estudios del jugador.

Mahomes se sometió a una resonancia magnética que no mostró evidencias de daños estructurales según la fuente, incluso el propio head coach Andy Reed aseguró que su jugador iba a sentir dolor y esperaban a ver su evolución sin descartar que Mahomes ya se ha enfrentado a este tipo de situaciones antes.