Cuenta regresiva para el "Mundial maldito" una mancha roja en la historia de Qatar

Estamos a días del comienzo de la fiesta del futbol más grande, la Copa del Mundo. Qatar será la sede de la edición número 22 de este torneo y también será la primera vez que se juegue en el mundo árabe.

Pero la historia de la que pudo ser una gran fiesta está manchada de corrupción, sangre, injusticias y una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos internacionales con el pretexto de la Copa del Mundo, es por eso que en Europa no dudan en llamar a Qatar 2022 como el "Mundial maldito".

Foto ESPECIAL

Comienza mal y termina mal

Hace 12 años, el entonces presidente de la FIFA Joseph Blatter anunció a Qatar 2022 como la sede de la Copa del Mundo, una elección que tiempo después desató una cacería de funcionarios corruptos, algunos ya en la cárcel que recibieron sobornos de parte de la familia Al Thani, amos y señores de Qatar.

El cabildeo comenzó con el reparto de millones de dólares, uno para algunos dirigentes de Concacaf, un millón y medio para otros delegados de la Conmebol y otros tantos por aquí y allá.

Pero las cifras más escandalosas se dieron con el entonces presidente de la UEFA el francés Michel Platini que se embolsó 7.5 millones de dólares pero aún lejos de la tajada mayor que se la llevó el argentino Julio Grondona que se llevó 10 millones de dólares por darle el sí a la Copa del Mundo en Qatar.

IMAGO

Estadios de sangre

Ya con la aprobación de FIFA comenzó la edificación de los estadios, pues Qatar es una nación que pese a tener liga profesional desde 1963, no contaba con la infraestructura suficiente para albergar una Copa del Mundo.

El proyecto original era construir 12 estadios, finalmente quedó en ocho, pero el precio fue altísimo, pues aunque no se escatimó en recursos, sí hubo un mal uso del mismo convirtiendo a Qatar como el evento deportivo que más muertes les costó a la población.

La familia Al Thani, posee un patrimonio valuado en 350.000 millones de dólares producto de estar sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo, pero Qatar, que tiene una sola frontera terrestre con Arabia Saudita, es una nación muy pequeña, donde solo viven tres millones de personas, de las cuales solo 250 mil nacieron en Qatar y el resto de 2.750.000 habitantes son inmigrantes, Qatar está poblado por un 80% de extranjeros.

IMAGO

Y como había que construir estadios, aeropuertos, hoteles, autopistas y todo lo que conlleva un evento como la Copa del Mundo se contrataron trabajadores inmigrantes al por mayor con condiciones laborales mínimas y bajo un sistema de esclavitud llamado "Kafala" que consiste en darle el poder a una persona para contratar inmigrantes reteniéndoles sus pasaportes y forzándolos a vivir amontonados en pésimas condiciones por salarios mínimos y jornadas de hasta 18 horas laborales.

Las malas condiciones laborales se suman a la idea de trabajar al exterior con temperaturas de 30° a 50° (86° a 122°F) por lo que desde las primeras semanas comenzaron las muertes en un promedio alarmante de 12 obreros por semana.

Según The Guardian la cifra asciende al menos a 6,500 fallecidos entre 2010 y 2022, un dato que el gobierno de Qatar niega categóricamente asegurando que solo hubo tres víctimas mortales relacionadas directamente al trabajo y sabe de 30 que estuvieron indirectamente relacionadas pero no se dieron en horarios laborales.

Foto ESPECIAL

La presión del mundo

Rápidamente ONG's de todo el mundo levantaron la mano con el trato que estaban recibiendo los empleados en Qatar haciendo visible para el mundo las condiciones laborales y ejerciendo presión a través de FIFA al respecto.

La BBC, The Guardian y Amnistía Internacional reportaron la cifra de 2711 fallecidos de India; Nepal 1641; Bangladesh 1018; Pakistán 824 y Sri Lanka 557. Pero se sospecha de muchos miles más de muertos.

La presión mundial obligó a Qatar a modificar las condiciones laborales de los inmigrantes y aunque se dice que se eliminó el sistema Kafala, no se ha indemnizado adecuadamente a ningún trabajador que perdió la vida, hacerlo sería aceptar que la historia de esta Copa del Mundo está manchada de sangre.

IMAGO

Las protestas no se han hecho esperar, empezando por la asistencia de aficionados que no será desbocada como en otras ediciones, en Europa están castigando fuerte la Copa del Mundo con campañas incluso de ni siquiera mirarla como en París, donde hay colectivos que están solicitando no se instalen pantallas gigantes en la calle para evitar la promoción de un evento que costó la vida a tanta gente.

Eso sin contar el maltrato que reciben las mujeres en Qatar donde no tienen derecho a casi nada y la ley la impone la familia real, algo que pudo constatar la economista mexicana Paola Schietekat quien trabajó para la organización del mundial de Qatar y en 2021 fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero que entró a su vivienda y de ser víctima terminó siendo acusada debido a las leyes qatarís.

La mexicana fue acusada de "convivencia fuera del matrimonio" y sentenciada a la cárcel y 100 latigazos, pues su agresor declaró que era su pareja sentimental y como era casado y el adulterio está muy castigado en Qatar, pasó de ser la víctima a la acusada. Un ejemplo del maltrato que reciben las mujeres en aquel país.

IMAGO

Protestas de hinchas y corporativas contra Qatar

Los hinchas alemanes suelen ser muy críticos con las decisiones polémicas de los estados y la FIFA es un organismo constantemente bajo la lupa de los grupos de ultras que saben que el futbol no es solo un deporte, es parte del tejido social de los pueblos.

Así los aficionados del Borussia Dortmund, Bayern Munich y Hertha Berlin se unieron a principios de noviembre para protestar por los fallecidos, la persecución a la mujer y a la homosexualidad, derechos humanos innegables por lo que convocaron a un "Boicot Qatar 2022", decía una de las banderas, "15,000 muertos por 5,760 minutos de futbol. Vergüenza" otro de los fuertes mensajes que enviaron estas grandes hinchadas alemanas.

IMAGO

La marca danesa Hummel que confecciona los uniformes de Dinamarca, presentó una indumentaria muy llamativa homenajeando a las víctimas y utilizando el mismo tono de la tela para el logotipo de la federación y la marca, pues no quieren hacerse visibles en un evento que le costó la vida a tantas personas.

La protesta de Hummel no solo tocó las fibras del aficionado, molestó de más a FIFA que pidió no politizar la indumentaria de las selecciones en la Copa del Mundo.

Incluso la cantante Dua Lipa, quien es activista de la comunidad LGBT y estuvo envuelta en rumores sobre su participación en Qatar, aclaró que no está involucrada y no se presentará en un país que no cumple los derechos humanos que prometió hacer valer para albergar una Copa del Mundo.

¿Riesgo de terrorismo?

Una sombra siniestra cae sobre la organización de la Copa del Mundo, la posibilidad de un atentado terrorista, pues aunque los musulmanes digan que están en paz y ya olvidaron lo cierto es que no es así y la historia del mundo árabe está llena de sangre, traiciones y terrorismo.

IMAGO

La familia real de Qatar ha financiado organizaciones terroristas en Siria, Irak, Libia y Afganistan según reportes de medios especializados, incluso se le atribuye la caída de Muamar el Gadafi dictador libio asesinado por organizaciones terroristas en 2011 supuestamente financiadas por el gobierno de Qatar.

Qatar, FIFA y el mundo rezan por que no se le ocurra a ninguna organización terrorista hacer un atentado durante la Copa del Mundo, algún suicida que quiera detonar una bomba en un lugar concurrido.

Nadie espera que se repita lo del aeropuerto de Kabul en Afganistan el año pasado cuando un fanático se hizo explotar cobrándose la vida de 183 personas. Qatar tendrá visitantes internacionales, no tantos como se espera cada cuatro años, pero los habrá.

Así que estamos a días del "Mundial de la vergüenza" como también se le conoce, una fiesta de futbol que le costó la vida a miles de trabajadores, la libertad a varios funcionarios del futbol y que todavía espera arrojar cientos de partículas contaminantes pues Qatar está a días de tener estadios llenos con aires acondicionados funcionando al cien por ciento para evitar que se acaloren los aficionados, no importando el costo ecológico, el futbol debe continuar.