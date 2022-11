Vincent Janssen, ex Rayados, se cuela al Mundial en lista de Países Bajos

El ex jugador de Rayados de Monterrey, el neerlandés Vincent Janssen fue convocado por Louis van Gaal como parte de los 26 futbolistas que disputarán el trofeo de la FIFA con los Países Bajos.

Janssen quien defendió la camiseta de Rayados y ahora lo hace en el futbol de Bélgica será uno de los ejes de ataque del equipo de la "Naranja Mecánica" que regresa a la justa mundialista tras el tropiezo de quedar fuera de Rusia 2018.

La sorpresa no se hizo esperar entre los aficionados pues durante su paso por México, Janssen fue muy criticado por un sector de la afición que no pudo ver el máximo rendimiento del delantero europeo que entre lesiones y baja de juego no se le vio en ritmo como se esperaba.

Ahora serán Janssen y Memphis Depay los encargados de generar peligro en las porterías rivales para el cuadro neerlandés que comparte el grupo A con el anfitrión Qatar, Ecuador y Senegal.