Uno de los duelos más esperados de la temporada en Inglaterra se juega este domingo 29 de noviembre en el Emirates Stadium. Arsenal y Manchester City se enfrentan por la duodécima fecha de la Premier League en un choque que puede marcar el rumbo de la pelea por el título.

El conjunto de Mikel Arteta lidera la tabla con 28 puntos y seis de ventaja sobre sus perseguidores. Los Gunners se apoyan en la defensa menos vencida del torneo (7 tantos encajados) y en su gran rendimiento en casa, aunque vienen de empatar 2-2 ante Newcastle y siguen sin poder contar con Bukayo Saka. En el último duelo entre ambos, se impusieron 3-0 al City en la Community Shield.

El City, por su parte, llega en un momento delicado. El equipo de Enzo Maresca es tercero con 22 unidades y ostenta el ataque más goleador del campeonato, pero ganó solo uno de sus últimos seis partidos de liga y lleva diez encuentros sin mantener el arco en cero. Haaland no marca hace tres fechas y buscará romper la sequía en Londres.

¿A qué hora juega Arsenal vs Manchester City?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: domingo 29 de noviembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: John Brooks

Emirates Stadium | Alex Burstow/GettyImages

¿Cómo ver el Arsenal vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

El choque entre el líder y uno de sus principales perseguidores tendrá cobertura en Estados Unidos, México y España. Estas son todas las opciones disponibles.

En Estados Unidos, el partido se verá en inglés por USA Network y en español por Telemundo. Para seguirlo online, las alternativas serán fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo, mientras que SiriusXM FC ofrecerá la transmisión radial.

En México, la única vía para ver el encuentro será Max Mexico.

En España, el duelo estará disponible en DAZN Spain, a través de DAZN1 Spain, y también en Movistar+, que lo emitirá por sus canales Movistar Liga de Campeones y Vamos.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos