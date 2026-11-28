La Copa Libertadores de América llegó a su instancia definitiva y dos históricos se disputarán el trofeo más preciado en el mítico estadio Centenario de Montevideo. El partido se jugará este sábado 28 de noviembre y paralizará tanto a Brasil como a Argentina.

De un lado está el Palmeiras, que jugará su cuarta final de Libertadores en los últimos seis años y buscará sacarse la espina de la definición perdida frente al Flamengo en la edición 2025 del certamen. El Centenario le trae excelentes recuerdos, ya que allí vencieron al Mengao en 2021 para levantar el trofeo.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de eliminar justamente al Rubronegro carioca en el Maracaná y quiere levantar su quinta copa, con el último éxito en el lejano 2009. En ese entonces, el equipo del recordado Alejandro Sabella superó al Cruzeiro en Belo Horizonte para consagrarse y llegó a tener al FC Barcelona de Pep Guardiola contra las cuerdas en el Mundial de Clubes de aquel año.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes de La Plata?

Ciudad: Montevideo, Uruguay

Estadio: Centenario

Fecha: sábado 28 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

El Centenario vuelve a recibir una final de Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

¿Cómo ver Palmeiras vs Estudiantes de La Plata por Televisión y Streaming online?

La gran final de la Copa Libertadores de América contará con cobertura en directo en Estados Unidos, México y España. Repasamos todas las alternativas disponibles en cada país.

En Estados Unidos, el partido tendrá transmisión en español por televisión a través de todas las plataformas de BeIN Sports tanto en televisión como vía internet. En México, los aficionados podrán seguir el encuentro en ESPN 2 o Disney+ Premium, mientras que en España, la cita sudamericana podrá verse por Movistar+, en su canal Movistar Liga de Campeones.

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