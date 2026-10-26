¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 y cómo se puede ver en TV y streaming online?
El fútbol mundial se prepara para una de las noches más esperadas de la temporada. Este lunes 26 de octubre, Londres será el escenario de la entrega del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las principales figuras del deporte y en la que se conocerá a los ganadores de los premios individuales más prestigiosos.
Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son algunos de los nombres que acaparan la atención en la previa de una gala que promete grandes expectativas.
El ranking de candidatos a ganar el Balón de Oro
La ceremonia marcará un precedente en la historia del galardón, ya que por primera vez en sus 70 años de existencia se celebrará fuera de Francia.
La premiación, organizada por France Football y la UEFA, tendrá lugar en el London Palladium Theatre como homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956 y abrió el camino de una distinción que hoy es una referencia en el fútbol mundial.
¿A qué hora comienza la ceremonia del Balón de Oro 2026?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Sede: London Palladium
Fecha: lunes 26 de octubre
Hora: 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP
¿Cómo ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en TV y Streaming online?
Los aficionados podrán seguir la entrega del galardón a través de distintas señales y plataformas digitales, con opciones que varían según el país.
En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en DAZN, Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX. DAZN ofrecerá acceso gratuito con registro previo, mientras que las demás opciones permitirán ver el evento a través de sus respectivos servicios.
En México, la gala podrá verse por DAZN y en el canal de YouTube de Claro Sports, que ofrecerá una alternativa para acceder al evento por internet. En España, las opciones serán Movistar Plus+ y DAZN, que también brindará acceso sin costo a los usuarios inscriptos.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
DAZN, Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX
México
DAZN y el canal de YouTube de Claro Sports
España
Movistar Plus+ y DAZN
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.