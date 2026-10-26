¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2026 y cómo se puede ver en TV y streaming online?

El fútbol mundial se prepara para una de las noches más esperadas de la temporada. Este lunes 26 de octubre, Londres será el escenario de la entrega del Balón de Oro 2026, una ceremonia que reunirá a las principales figuras del deporte y en la que se conocerá a los ganadores de los premios individuales más prestigiosos.

Lionel Messi, Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son algunos de los nombres que acaparan la atención en la previa de una gala que promete grandes expectativas.

Hoy se entrega el Balón de Oro a mejor Jugador del Mundo. pic.twitter.com/jmcjSGINT5 — Gastón Edul (@gastonedul) October 26, 2026

La ceremonia marcará un precedente en la historia del galardón, ya que por primera vez en sus 70 años de existencia se celebrará fuera de Francia.

La premiación, organizada por France Football y la UEFA, tendrá lugar en el London Palladium Theatre como homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956 y abrió el camino de una distinción que hoy es una referencia en el fútbol mundial.

¿A qué hora comienza la ceremonia del Balón de Oro 2026?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Sede: London Palladium

Fecha: lunes 26 de octubre

Hora: 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

¿Cómo ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 en TV y Streaming online?

Los aficionados podrán seguir la entrega del galardón a través de distintas señales y plataformas digitales, con opciones que varían según el país.

69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en DAZN, Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX. DAZN ofrecerá acceso gratuito con registro previo, mientras que las demás opciones permitirán ver el evento a través de sus respectivos servicios.

En México, la gala podrá verse por DAZN y en el canal de YouTube de Claro Sports, que ofrecerá una alternativa para acceder al evento por internet. En España, las opciones serán Movistar Plus+ y DAZN, que también brindará acceso sin costo a los usuarios inscriptos.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos DAZN, Paramount+, CBS Sports Golazo Network y ViX México DAZN y el canal de YouTube de Claro Sports España Movistar Plus+ y DAZN