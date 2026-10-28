Alarma por la lesión de João Pedro: ¿cuánto tiempo estará de baja con el Chelsea?

La ausencia de João Pedro volvió a dejar en evidencia la dependencia ofensiva del Chelsea. El delantero se perdió el encuentro del sábado ante el Tottenham por una molestia muscular y su equipo volvió a mostrar dificultades para generar peligro sin su principal referencia de ataque.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El brasileño acumula ocho participaciones directas en goles en siete partidos durante la temporada 2026/27. Además, desde su llegada al club londinense, hace poco más de un año, registra 23 tantos y nueve asistencias en todas las competencias.

Sin él, el Chelsea perdió profundidad y le costó encontrar soluciones para superar a sus rivales.

🚨⚠️ Bad news for Chelsea as João Pedro will be “out for few weeks”, confirms Xabi Alonso.



“João has suffered a thigh injury, he won’t be available for few weeks”, Xabi Alonso says. pic.twitter.com/4yclCKzXV8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2026

¿Qué lesión sufrió Joao Pedro?

Xabi Alonso confirmó que el futbolista padece una lesión en el muslo, aunque evitó precisar el alcance del problema. El entrenador reconoció que el equipo deberá afrontar los próximos compromisos sin uno de sus jugadores más determinantes.

"Es un jugador clave. Lo vamos a extrañar", señaló el técnico al referirse a la situación del delantero. También remarcó la necesidad de competir con los futbolistas disponibles mientras avanza su recuperación.

Aunque el Joao ya sufrió problemas musculares en etapas anteriores de su carrera, no se trata de un jugador que haya acumulado ausencias prolongadas de manera recurrente. Durante su paso por el Brighton, por ejemplo, se perdió partidos por molestias en el muslo y los isquiotibiales. Por ahora, no hay indicios de que el inconveniente actual represente una lesión de gravedad.

¿Cuándo podría volver a jugar?

El plazo de recuperación todavía es incierto. Alonso explicó que el brasileño permanecerá fuera de las canchas durante "unas semanas" y descartó su presencia en los próximos partidos, sin establecer una fecha concreta para su regreso.

En principio, se perdería al menos tres encuentros: el compromiso de la Copa de la Liga frente al Liverpool, el duelo de Premier League contra el Manchester United y el siguiente tramo del calendario antes del parón internacional de noviembre.

Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Darren Walsh/GettyImages

El partido ante el Leeds United, programado para el 21 de noviembre, aparece como una posible referencia para su vuelta, aunque dependerá de la evolución de la lesión y de su respuesta al tratamiento.

Un desafío para Xabi Alonso

La baja obliga al técnico a buscar alternativas para mantener la eficacia ofensiva del equipo. Morgan Rogers ocupó la posición de delantero centro frente al Tottenham, pese a desenvolverse habitualmente en una zona más retrasada y hacia la izquierda.

Cole Palmer aparece como otra de las principales opciones para asumir responsabilidades en ataque, mientras que la disponibilidad de otros delanteros también condicionará las decisiones del técnico.

Con un calendario exigente por delante, el Chelsea necesitará encontrar soluciones sin Joao Pedro. Su recuperación será determinante para evitar que una ausencia temporal termine afectando los resultados del equipo.

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