Alemania vs Países Bajos: previa, predicciones y alineaciones

Alemania mantiene con vida el objetivo de clasificar a los cuartos de final de la Nations League 2026/27. Los dirigidos por Jürgen Klopp se quedaron con la victoria 3-1 ante Serbia el viernes y llegaron a ocho puntos, la misma cantidad que Grecia, que sufrió una durísima derrota por 7-0 contra Países Bajos. Por eso, los resultados de este lunes van a ser fundamentales para definir a los clasificados del Grupo A2.

Los germanos recibirán en Berlín a los neerlandeses, que con la goleada del viernes ya aseguraron su presencia en la próxima ronda y lideran la zona con 11 unidades. Alemania necesita ganar o empatar y esperar que Grecia no consiga una victoria o, si los griegos también suman tres puntos o empate, superarlos en el criterio de desempate para quedarse con el segundo lugar.

Pronóstico SI

Alemania todavía tiene posibilidades de clasificar a los cuartos de final, pero para eso tiene que sumar puntos. Los locales tienen el historial contra Países Bajos a su favor, con dos victorias y tres empates en los últimos cinco partidos. Por su parte, los neerlandeses están invictos y con la confianza de haber goleado 7-0 a Grecia.

Aunque se espera un partido parejo, la necesidad de ganar de los germanos inclina el pronóstico a una victoria de Alemania, con posibilidades de que los dos equipos conviertan.

Alemania 2-1 Países Bajos

¿A qué hora se juega el Alemania vs Países Bajos?

Ciudad: Berlín, Alemania

Estadio: Olympiastadion Berlin

Fecha: lunes 16 de noviembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 13:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Alemania y Países Bajos (últimos cinco partidos)

Alemania : 2

: 2 Empates : 3

: 3 Países Bajos: 0

Último partido entre ambos: 24/9/2026 - Países Bajos 1-1 Alemania - Fecha 1, Nations League 2026/27

Últimos 5 partidos

Alemania Países Bajos Serbia 1-3 Alemania 13/11/2026 Países Bajos 7-0 Grecia 13/11/2026 Grecia 0-0 Alemania 4/10/2026 Países Bajos 2-1 Serbia 4/10/2026 Alemania 2-0 Serbia 1/10/2026 Grecia 2-2 Países Bajos 1/10/2026 Alemania 0-1 Grecia 27/9/2026 Serbia 1-2 Países Bajos 27/9/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026 Países Bajos 1-1 Alemania 24/9/2026

¿Cómo ver Alemania vs Países Bajos por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, fuboTV, ViX, FOX One México Sky Sports Mexico, Sky+ España DAZN Spain, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España

Últimas noticias de Alemania

Jurgen Klopp, Alemania | Alex Grimm/GettyImages

Alemania consiguió su segunda victoria desde la llegada de Klopp como DT. El partido contra los serbios empezó de la mejor manera para los germanos, que se adelantaron a los tres minutos gracias a un gol en propia puerta de Srdjan Babic. Florian Wirtz amplió la ventaja poco después y Brajan Gruda, que debutó con la selección absoluta, convirtió el tercero al comienzo del segundo tiempo. Babic descontó para los locales, que terminaron el encuentro con nueve jugadores por las expulsiones de Vanja Dragojevic y Andrija Zivkovic.

El técnico se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos y destacó el funcionamiento del plantel. "El equipo ha hecho un partido buenísimo. Tenemos que acostumbrarnos a que somos realmente buenos", afirmó, a la vez que reconoció algunas dificultades durante los primeros minutos del complemento. De cara al duelo del lunes, se mostró optimista. "Queríamos organizar una final contra Países Bajos en Berlín, y ahora la tenemos", dijo.

Algo que llamó la atención el viernes fue la ausencia de Lennart Karl, que no sumó minutos a pesar de su desempeño en el Bayern Múnich. Klopp explicó que su decisión estuvo relacionada con la actuación de Gruda y aseguró que el extremo bávaro va a tener oportunidades en el futuro. "Jugará partidos con Alemania, de eso no tengo ninguna duda. Hoy, simplemente, no", indicó el DT.

Posible alineación de Alemania contra Países Bajos (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen; Malick Thiaw, Jonathan Tah, Philipp Treu, Maximilian Mittelstädt; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Brajan Gruda, Florian Wirtz, Derry Scherhant; Kai Havertz

Últimas noticias de Países Bajos

Xavi Hernandez, Paises Bajos | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Países Bajos goleó a Grecia y aseguró su clasificación a los cuartos de final. Los de Xavi Hernández resolvieron el encuentro en el primer tiempo, cuando se fueron al descanso con una ventaja de cinco goles. Tijjani Reijnders fue la figura con un hat-trick, acompañado por los tantos de Crysencio Summerville, Donyell Malen y un doblete de Jurriën Timber. Con este resultado, los neerlandeses extendieron su invicto bajo las órdenes del DT español, que lleva tres victorias y dos empates en sus primeros cinco partidos. "La primera parte fue fantástica, así que tengo que felicitar a los jugadores", dijo Xavi después del encuentro.

Sin embargo, no fue todo festejo porque Frenkie de Jong, que había vuelto a la selección después de perderse los primeros cuatro partidos de la Nations, tuvo que abandonar el encuentro en el descanso por molestias en la espalda. Aunque Xavi aseguró inicialmente que no se trataba de una lesión grave, la federación neerlandesa confirmó este sábado que el mediocampista del Barcelona no estará disponible para enfrentar a Alemania. El técnico no convocará a un reemplazante, por lo que viajará a Berlín con 23 futbolistas.

Posible alineación de Países Bajos contra Alemania (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Jan Paul van Hecke, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Denzel Dumfries; Joey Veerman, Crysencio Summerville, Cody Gakpo; Donyell Malen, Mexx Meerdink, Noa Lang