Ancelotti responde de forma tajante a las críticas de Romário por su trabajo en la selección
Carlo Ancelotti atraviesa un momento de máxima exigencia al frente de la selección brasileña. Después de la derrota por 3-2 ante Japón, el entrenador italiano recibió fuertes cuestionamientos de Romário, quien pidió públicamente su salida del cargo.
En la previa del amistoso frente a Singapur, último compromiso del combinado en esta fecha FIFA, el técnico respondió a las declaraciones del ídolo brasileño. El italiano también aprovechó la conferencia de prensa para destacar el compromiso de Raphinha con la Canarinha.
Ancelotti no esquivó las críticas de Romário
El exdelantero había publicado un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que cuestionó el trabajo del italiano y reclamó a la Confederación Brasileña de Fútbol que tomara medidas. Aunque reconoció su trayectoria en el fútbol de clubes, consideró que todavía no había demostrado sus capacidades al frente de Brasil.
"Ancelotti, ¡ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", escribió Romário, quien también advirtió sobre el riesgo de que la selección vuelva a protagonizar un fracaso en una Copa del Mundo.
Consultado por aquellas declaraciones, Ancelotti defendió el derecho del exfutbolista a expresar su opinión, aunque no dejó pasar la oportunidad de responderle con cierta ironía. "Es libertad de expresión y, en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión. Romário dio la suya y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o tonterías. Lo cierto es que Romário habla mucho y está en su derecho", manifestó.
Asimismo, el entrenador también realizó una autocrítica sobre su gestión y reconoció que el rendimiento de Brasil todavía no alcanza las expectativas. "Tengo que hacer más y lo haré. Me gusta estar aquí, me gusta estar en la selección nacional y tengo que mejorar", aseguró.
El elogio de Ancelotti a Raphinha
Otro de los temas que abordó el italiano estuvo relacionado con Raphinha. El delantero del FC Barcelona había sido expulsado durante frente a Japón y, pese a que podía regresar anticipadamente a España, decidió permanecer junto al plantel hasta finalizar la concentración.
La decisión fue valorada especialmente por Ancelotti, quien destacó la actitud del futbolista y su compromiso con el grupo. "Raphinha también mostró mucho cariño por la selección. También fue expulsado, pero quería estar con el equipo. Es una señal muy importante de que el grupo está muy sano, sobre todo sus líderes, como lo es él", expresó.
Brasil prepara su último amistoso del año
La Canarinha se enfrentará a Singapur este martes 17 de noviembre, en un encuentro que servirá para cerrar la actividad internacional de 2026. Ancelotti tampoco podrá dirigir desde el banco debido a su expulsión ante Los Samuráis Azules, por lo que Francesco Mauri sería el encargado de transmitir las instrucciones durante el partido.
El entrenador reconoció que Brasil todavía necesita recuperar competitividad y explicó que atraviesa una etapa de evaluación de nuevos futbolistas. Pese a las críticas, aseguró que mantiene la confianza en el proyecto y que buscará fortalecer al equipo de cara a los próximos desafíos.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.