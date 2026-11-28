El cierre de la fecha 12 de la Premier League tiene en agenda un partidazo entre dos de los favoritos a quedarse con el título esta temporada. El Arsenal recibirá al Manchester City en Londres, luego de haberse enfrentado en agosto por la Community Shield, donde los Gunners levantaron el trofeo con una victoria 3-0.

Los dirigidos por Mikel Arteta marchan primeros en la tabla con 28 puntos y una ventaja de seis unidades sobre sus perseguidores, en parte por los sucesivos tropiezos de los Citizens, que llevan cuatro partidos sin ganar en la liga inglesa. Los de Enzo Maresca ocupan el tercer lugar, con los mismos puntos que el Brighton. Por eso, una victoria puede ser el envión anímico que necesitan para salir adelante, de lo contrario, los de Arteta podrían ampliar su ventaja.

Pronóstico SI

Si el City quiere volver a meterse en la pelea por el título, difícilmente encuentre una oportunidad mejor que esta. El problema es que el Emirates se volvió un territorio hostil para los visitantes, con cinco de cinco victorias para los Gunners esta temporada. A los de Maresca les está costando mantener su arco en cero y los de Arteta ya demostraron en agosto que saben aprovechar las falencias de los Citizens.

Eso sí, con Erling Haaland del otro lado, los londinenses no van a poder descuidarse. Posiblemente haya goles de los dos clubes y un Arsenal que termine el domingo con nueve puntos de ventaja sobre el City.

Arsenal 2-1 Manchester City

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Manchester City?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: domingo 29 de noviembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: John Brooks

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y el Manchester City (últimos cinco partidos)

Arsenal : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Manchester City: 2

Último partido entre ambos: 16/8/2026 - Arsenal 3-0 Manchester City - Community Shield

Últimos 5 partidos

Arsenal Manchester City Arsenal 1-1 Borussia Dortmund 24/11/2026 Manchester City 2-2 Napoli 24/11/2026 Newcastle 2-2 Arsenal 21/11/2026 Manchester City 1-1 Fulham 21/11/2026 Arsenal 1-0 Hull City 7/11/2026 Nottingham Forest 3-1 Manchester City 7/11/2026 Slavia Praga 1-2 Arsenal 4/11/2026 Leipzig 2-3 Manchester City 4/11/2026 Liverpool 0-1 Arsenal 1/11/2026 Manchester City 0-1 Brighton 31/10/2026

¿Cómo ver el Arsenal vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Últimas noticias del Arsenal

El Arsenal, por ahora, está cómodo en el primer lugar de la Premier | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Arsenal llega de dos empates consecutivos, el primero 2-2 ante el Newcastle, que puso fin a una racha de cinco victorias en la Premier, y el segundo 1-1 contra el Borussia Dortmund por la Champions League. En los dos partidos, los Gunners se adelantaron en el marcador y desperdiciaron sus oportunidades para ampliar la diferencia, cuestión que preocupa a Arteta, teniendo en cuenta que ningún jugador de su plantel supera los tres goles en la liga inglesa.

Una de las buenas noticias que dejó el partido del martes fue la actuación de Viktor Gyökeres, que aprovechó su oportunidad como titular para marcar su tercer gol de la temporada. El delantero, máximo goleador del equipo el año pasado con 21 tantos, apenas suma una titularidad en la presente edición de la Premier. "Creo que hoy ha hecho un partido brillante. Ha marcado un gol increíble. Tiene la técnica y la calidad necesarias para hacerlo", dijo Arteta después del empate contra los alemanes.

Por otra parte, el DT está pendiente de la evolución de David Raya, quien sufrió una lesión en el hombro durante el encuentro ante el Newcastle y se perdió la cita europea. Kepa Arrizabalaga ocupó su lugar en la portería y podría repetir titularidad este domingo si su compatriota no consigue recuperarse a tiempo.

Posible alineación del Arsenal contra el Manchester City (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Jurrien Timber, Ezri Konsa, Gabriel, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Noni Madueke, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Kai Havertz

Últimas noticias del Manchester City

Maresca tendrá que cambiar la estrategia si quiere obtener mejores resultados | NurPhoto/GettyImages

El City está en un momento complicado en la Premier. El empate 1-1 ante el Fulham le permitió sumar su primer punto en liga en poco más de un mes, luego de tres derrotas. Elliot Anderson evitó otra caída de los Citizens con su primer gol en el torneo inglés desde su llegada al club, en un partido que tuvo una polémica por la anulación de un tanto de Haaland.

El panorama no mejoró en la Champions, donde igualaron 2-2 con el Napoli el martes. Los Citizens estuvieron dos veces en desventaja y necesitaron de los goles de Ayyoub Bouaddi y Rayan Cherki para rescatar un punto en el Etihad. Con este resultado, suman 10 unidades en cinco partidos de la competición continental.

Una de las principales preocupaciones de Maresca de cara a la visita al Arsenal pasa por el rendimiento defensivo de su equipo, que lleva diez encuentros consecutivos sin mantener su arco en cero. El DT reconoció que la efectividad de los rivales está condicionando los resultados. "En los primeros 10 partidos siempre marcábamos primero, y ahora mismo es lo contrario", señaló.

Posible alineación del Manchester City contra el Arsenal (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Enzo Fernandez, Elliot Anderson; Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Jérémy Doku; Erling Haaland