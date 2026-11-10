Así fue la reunión que cambió el destino de Cruz Azul en el presente torneo de la Liga MX

Cruz Azul encontró el camino hacia el liderato de la Liga MX después de una reunión que marcó un antes y un después en su temporada. El presidente Víctor Velázquez tomó la iniciativa tras el empate a tres goles frente a los Pumas de la UNAM, resultado que encendió las alarmas finales dentro del club.

El máximo dirigente de la institución decidió intervenir directamente para conocer las inquietudes del equipo y encontrar soluciones a los problemas que estaban afectando su rendimiento. La intención era recuperar la estabilidad deportiva que los llevó a ser campeones de liga en mayo de este año.

Cruz Azul: así fue la reunión que desencadenó en 5 victorias al hilo y liderato de la Máquinahttps://t.co/li58rkoSpH pic.twitter.com/yoG5aX8OBJ — MedioTiempo (@mediotiempo) November 10, 2026

De acuerdo con la información de MedioTiempo, el encuentro reunió a un total de 12 personas, encabezadas por el propio Víctor Velázquez. También estuvieron presentes el director deportivo Iván Alonso, el entrenador Joel Huiqui, algunos integrantes de su cuerpo técnico, así como los capitanes y distintos referentes del primer equipo.

La reunión permitió establecer un espacio de diálogo entre los principales responsables del proyecto deportivo y los futbolistas con mayor peso dentro del vestidor. Más allá de analizar los resultados recientes, el objetivo principal era encontrar puntos de acuerdo que permitieran recuperar la confianza y mejorar el funcionamiento colectivo del equipo.

Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Los resultados posteriores reflejan un cambio considerable en el rendimiento celeste. Desde aquella conversación, Cruz Azul suma cinco victorias consecutivas en el campeonato mexicano, una racha que le permitió escalar posiciones hasta instalarse en lo más alto de la clasificación general.

Esta reacción deportiva llega precisamente en uno de los momentos más importantes del calendario. Con solamente una jornada pendiente para concluir la fase regular, Cruz Azul depende de sí mismo para cerrar el torneo en la cima de la Liga MX, asegurando los beneficios que esto implica para la liguilla.

Aunque resulta complicado atribuir toda la mejoría exclusivamnte a aquella reunión, la coincidencia entre el encuentro y la racha ganadora resulta significativa. La intervención de Víctor Velázquez terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para Cruz Azul, demostrando una vez más que su administración trabaja dentro de lo correcto.

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