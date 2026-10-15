Cavan Sullivan sigue en plan grande dentro de la MLS

La gran joya del fútbol de los Estados Unidos, Cavan Sullivan continúa imparable. El joven talento de apenas 17 años fue determinante una vez más para el Philadelphia Union, esta vez aportando una asistencia en la victoria por 3-1 sobre Chicago Fire. Su extraordinario rendimiento le coloca en vías de un año histórico para su corto historial deportivo.

Con su nueva asistencia, Sullivan alcanzó las 21 participaciones directas de gol durnte la temporada, considerando todas las competiciones. El estadounidense acumula siete goles y 14 asistencias, cifras extraordinarias para alguien que ni siquiera alcanza la mayoría de edad.

Chicago Fire FC v Philadelphia Union | Michael Reaves/GettyImages

Dentro de la MLS, Sullivan también consiguió un reconocimiento histórico al superar la marca de Diego Fagúndez como el adolescente con más contribuciones directas de gol en una temporada.

El equipo también atraviesa un momento increíble. Con su victoria sobre Chicago Fire, Philadelphia Union alcanzó ocho triunfos consecutivos y extendió a 14 partidos sin derrota su racha, acumulando 12 victorias y dos empates. De forma natural, esta dinámica colectiva ha permitido el crecimiento de Cavan.

Chicago Fire FC v Philadelphia Union | Michael Reaves/GettyImages

Desde el cuerpo técnico reconocen el crecimiento del atacante. Ryan Richter, entrenador del Philadelphia Union, destacó su evolución: “Su ritmo de trabajo ha sido excelente, su creatividad ha sido genial, pero ahora ha sido realmente decisivo”. El estratega considera que su capacidad para marcar diferencias representa una recompensa al trabajo realizado.

Más allá de los halagos de su entrenador, Cavan se mantiene en la línea de la autoexigencia. Muestra clara de ello, sus declaraciones tras el duelo ante el Fire: “Jugué un poco mal esta noche. Realmente no estoy centrado en ningún récord o estadística como ese, para ser honesto”. Una declaración que refleja su mentalidad competitiva.

El estadounidense añadió: “Estoy contento con la victoria, pero tengo que mirarme al espejo, ver alguna película y ver qué tengo que hacer mejor”. Sullivan entiende que sus registros históricos no represntan un punto de llegada, sino una motivación adicional para continuar desarrollándose.