Chivas ya estaría preparando sus dos primeras bajas para el siguiente torneo

Las Chivas comenzaron a tomar decisiones importantes de cara al siguiente torneo de la Liga MX. La directiva, en conjunto con Gabriel Milito, ha definido las primeras dos salidas de una plantilla que sufrirá modificaciones durante el próximo mercado de fichajes, más allá de que el ciclo actual no ha cerrado.

Los futbolistas señalados son Miguel Tapias y Jonathan Pérez, quienes prácticamente han desaparecido de los planes deportivos del entrenador argentino. Ambos jugadores ya fueron informados de que su futuro no está dentro de la institución rojiblanca.

EN RAMPA DE SALIDA 🛫



En Chivas ya se avecinan cambios y habría 2 salidas.



👋🏻 De acuerdo con José María Garrido, Jonathan Pérez y Miguel Tapias se irían de Verde Valle, ya que no serán tomados en cuenta y ya habrían sido notificados. pic.twitter.com/kHYpvB8rqr — Futbol Total (@futboltotal) November 10, 2026

El primero de los sacrificados sería Miguel Tapias, defensor central que nunca consiguió convencer completamente a Gabriel Milito. A pesar de contar con experiencia dentro y fuera de México, el zaguero no logró ganarse la confianza del cuerpo técnico, quedando relegado hasta el olvido total.

La situación del defensor terminó por volverse insostenible ante la falta de oportunidades para demostrar sus condiciones. Milito considera que existen otras alternativas más adecuadas para desarrollar su propuesta futbolística, motivo por el cual habría autorizado su salida.

Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El segundo futbolista descartado sería Jonathan Pérez, mediocampista formado en las categorías inferiores del Guadalajara. Si bien en sus inicios el canterano pintaba de forma llamativa, nunca pudo desarrollarse hasta el grado de ser alguien al menos tomado en cuenta por el técnico.

La enorme competencia existente en el centro del campo terminó por cerrar las posibilidades del canterano. Aunque contó con oportunidades en sus inicios, estas resultaron insuficientes para modificar su situación. Gabriel entiende que no tiene más por ofrecerle al mexicano, por lo que apela a su baja.

Lo cierto es que ambas decisiones son definitivas y no están sujetas a negociación deportiva. Ni Tapias ni Pérez forman parte de la planificación de Gabriel Milito para el próximo semestre. Además, estas salidas representan únicamente el comienzo de una reestructuración que contempla más movimientos dentro del Guadalajara durante el invierno.

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