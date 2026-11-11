5 posibles candidatos para la selección de Estados Unidos si Pochettino se marcha al Manchester United

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, podría estar cerca de abandonar su cargo, ya que se perfila como uno de los principales candidatos para sustituir a Michael Carrick en el Manchester United, una vez que se reanude la Premier League tras el parón internacional de noviembre.



Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Tras haber logrado apenas una victoria en los primeros 10 partidos de la temporada con los Red Devils, y después de que el club cayera a la zona de descenso por primera vez en 40 años, Carrick se encuentra en una situación crítica; según los informes, su destitución podría producirse en las próximas horas o días.



Pochettino tiene contrato con la selección estadounidense hasta la Copa del Mundo 2030; no obstante, su acuerdo incluiría una cláusula de rescisión de unos 10 millones de dólares, una cifra que el United podría estar lo suficientemente desesperado como para pagar. El técnico argentino, quien anteriormente dirigió al Paris Saint-Germain, al Tottenham y al Chelsea, ha expresado abiertamente su ambición de regresar al fútbol de clubes.



Manchester United v Chelsea FC - Premier League | Stu Forster/GettyImages

"Todavía somos jóvenes, y creo que volver es siempre mi objetivo. Ganar la Premier League, estar en la Premier League y construir un proyecto con posibilidades de ganar", dijo el entrenador en septiembre de este año. "Me encanta el fútbol de aquí. Tener otra oportunidad es uno de mis deseos, y espero que así sea", agregó.





Si Pochettino realmente se dirige al lado rojo de Mánchester, ¿Quién podría sustituirlo al frente de la selección de Estados Unidos? Los estadounidenses tienen grandes ambiciones de cara al Mundial de 2030, lo que requeriría un líder capaz de consolidar y desarrollar con éxito los cimientos que Pochettino ha establecido.

B.J. Callaghan

San Jose Earthquakes v Nashville SC | Thien-An Truong/GettyImages

Tras haber hecho historia en la Major League Soccer, B.J. Callaghan podría perfilarse como un candidato, aunque con menos probabilidades, para reemplazar a Pochettino: en febrero, Callaghan amplió su contrato con el Nashville SC hasta la temporada 2028/29; sin embargo, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (U.S. Soccer) podría intentar hacerse con sus servicios de todos modos.

El técnico de 45 años, oriundo de Ventnor City (Nueva Jersey), no solo cuenta con experiencia en la selección nacional masculina de Estados Unidos, donde ejerció como entrenador interino en 2023, sino que también ha demostrado con creces su valía como estratega durante las dos últimas temporadas en la MLS.

2025 fue su primera temporada completa al frente del Nashville y, aunque el club no conquistó la MLS Cup ese año, Callaghan logró establecer varios récords para la institución, incluyendo el mayor número de victorias en una sola temporada (22 en todas las competiciones) y la racha invicta más larga (15 partidos en todas las competiciones). Además, llevó al equipo a conquistar su primer trofeo en la historia: la Lamar Hunt U.S. Open Cup.

Su campaña de 2026 ha sido aún más exitosa, consolidando a este Nashville como el mejor equipo de la temporada regular en la historia de la MLS. Superaron la marca del Inter Miami de 2024 (74 puntos) al alcanzar la cifra más alta de puntos en una temporada regular de la MLS (77). Asimismo, establecieron récords en la liga en cuanto a mayor número de victorias (23), menor cantidad de derrotas (3), promedio de puntos por partido (2,26), porcentaje de victorias (79,4 %), menor cantidad de goles recibidos (25) y la mayor ventaja de puntos al ganar el Supporters’ Shield (13). Los pupilos de Callaghan han ejercido un dominio absoluto y parecen destinados a levantar su primera MLS Cup. Mientras tanto, su entrenador podría estar cerca de emprender un nuevo rumbo.

Julian Nagelsmann

Germany Training Session And Press Conference | Alexander Hassenstein/GettyImages

Julian Nagelsmann también podría ser un sustituto valioso para Pochettino: el técnico de 39 años, nacido en Alemania Occidental, dirigió recientemente a la selección alemana en la Copa del Mundo 2026, asumiendo el cargo en 2023 tras sus etapas al frente del Hoffenheim (2016–19), el RB Leipzig (2019–21) y el Bayern Múnich (2021–23).

Presentó su dimisión poco después de la sorprendente eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final el verano pasado, y desde entonces se encuentra sin equipo. Nagelsmann ha mostrado interés en regresar al fútbol de clubes; sin embargo, si U.S. Soccer llama a su puerta, la oferta podría resultar demasiado tentadora como para rechazarla.

Aunque su paso por la selección alemana no dio resultados espectaculares, su estilo como entrenador encaja, a priori, bastante bien con la forma de jugar de la selección de Estados Unidos (USMNT). El técnico alemán destaca por su flexibilidad táctica, lo cual podría ser una ventaja para un equipo estadounidense que aún está definiendo a sus jugadores clave y su esquema táctico ideal. También es conocido por su presión intensa y su apuesta por el contraataque; un enfoque que, de hecho, le funcionó bien a Pochettino durante la Copa del Mundo, ya que el argentino ha priorizado una identidad basada en la agresividad y el juego ofensivo.

No obstante, existe un posible motivo de preocupación: el rendimiento defensivo de los equipos de Nagelsmann dejó mucho que desear en la Copa del Mundo, donde Alemania mostró una zaga muy vulnerable a lo largo de todo el torneo. Fue, precisamente, lo que terminó provocando la eliminación prematura de la potencia europea.

Si la selección estadounidense realmente quiere alcanzar sus grandes objetivos de cara a 2030, la defensa es el aspecto que debe reforzarse con urgencia. Tras la retirada del veterano central Tim Ream, ha quedado un vacío importante en la línea defensiva de Estados Unidos, el cual debe ser cubierto por alguien tan constante como su compañero en la zaga, Chris Richards.

Steve Cherundolo

Coach Steve Cherundolo Portraits | Todd Kirkland/USSF/GettyImages

Steve Cherundolo sería un sustituto bastante lógico para Pochettino, tal vez incluso de forma interina. Ambos ya trabajan en estrecha colaboración, dado que Cherundolo es el recién nombrado entrenador de la selección masculina sub-23 de Estados Unidos, que competirá en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Cherundolo y Pochettino comparten varias jóvenes promesas en sus plantillas, como Peyton Miller, Brooklyn Raines, Damion Downs y Cole Campbell, y colaboran para potenciar el desarrollo de estos talentos, con el objetivo de que se conviertan en futuras leyendas de la selección absoluta de Estados Unidos (USMNT).

Aunque las capacidades de Cherundolo como entrenador aún no se han puesto a prueba con la selección sub-23, anteriormente tuvo un desempeño sobresaliente al frente de Los Angeles FC (LAFC). En su primera temporada, llevó al equipo a conquistar el Supporters’ Shield de 2022, estableciendo además el récord de más victorias en la MLS para un entrenador en su año de debut (21). Esa misma temporada, el LAFC también se alzó con la MLS Cup.

En los años siguientes, el LAFC se mantuvo como una potencia de la Conferencia Oeste e incluso ganó la U.S. Open Cup de 2024, antes de que Cherundolo dejara su cargo a finales de 2025. Más allá de sus éxitos como entrenador, el propio Cherundolo es una leyenda de la selección estadounidense. El defensa disputó 87 partidos con el combinado nacional entre 1999 y 2012, y participó en las Copas del Mundo de 2006 y 2010.

Roberto Martínez

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Roberto Martínez es otro entrenador al que U.S. Soccer podría contactar. A sus 53 años, cuenta con una amplia experiencia como seleccionador nacional: dirigió a Bélgica durante seis años (2016–2022) antes de hacerse cargo de Portugal (2023–2026).

En 2025, llevó a la selección portuguesa a conquistar su segundo título de la UEFA Nations League, tras imponerse en la tanda de penaltis a España, que ostentaba el título. Sin embargo, fue precisamente España quien, el verano siguiente, superó a Cristiano Ronaldo y compañía al vencerles por 1-0 en los octavos de final de la Copa del Mundo. La prematura eliminación de Portugal provocó la dimisión inmediata de Martínez, quien desde entonces permanece sin equipo.

El técnico español fue duramente criticado por su gestión de Cristiano Ronaldo durante el Mundial; se le acusó de consentir a la estrella, que, a sus 41 años, tuvo un desempeño bastante ineficaz, al alinearlo durante prácticamente todos los minutos del torneo. Ronaldo marcó dos goles contra Uzbekistán en la fase de grupos, en una cómoda victoria por 5-0, pero solo logró anotar una vez más en todo el campeonato: un penalti contra Croacia en los dieciseisavos de final.

Afortunadamente para Martínez, en la selección de Estados Unidos (USMNT) no existe ninguna figura de la talla de Ronaldo con la que deba lidiar. Incluso el Capitán América, Christian Pulisic, ha empezado a perder algo de su brillo. Según se informa, Martínez sigue abierto a una nueva oportunidad al frente de una selección nacional, y su experiencia en la Copa del Mundo podría resultar valiosa para el equipo estadounidense.

Asimismo, su estilo de juego —basado en la posesión y con influencia española— podría aportar un elemento interesante a una selección estadounidense que, actualmente, busca potenciar sus capacidades técnicas.

Pep Guardiola

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

Pep Guardiola no necesita presentación. Es uno de los entrenadores más exitosos en la historia de este deporte y, actualmente, se encuentra sin equipo. Tras una década sin precedentes al frente del Manchester City (2016–2026), periodo en el que cosechó una gran cantidad de trofeos, el técnico español, de 55 años, puso fin a su etapa en el club el pasado mes de mayo, alegando falta de "energía" y la necesidad de "descansar" al concluir la temporada.

Seis meses después, Guardiola podría estar listo para regresar al mundo del fútbol, ​​quizás en un puesto que no exija la intensidad que conlleva el día a día de un club.

No es del todo descabellado pensar que Guardiola podría convertirse en el próximo seleccionador de Estados Unidos. Él mismo ha manifestado su afinidad por el país; de hecho, vivió en Nueva York con su familia durante un año, entre 2012 y 2013, mientras disfrutaba de un periodo sabático. Ha regresado a la Gran Manzana en numerosas ocasiones, la última de ellas este mismo otoño, para apoyar al New York City FC, club hermano del Manchester City.

Dirigir a la selección nacional de Estados Unidos podría ser una situación beneficiosa para todas las partes. Para Guardiola, supondría el equilibrio perfecto entre un estilo de vida menos exigente y la satisfacción de trabajar con un equipo que posee un potencial enorme, aunque todavía requiere un desarrollo y un crecimiento considerables. Para el combinado estadounidense, contar con Guardiola convertiría la posibilidad de realizar una actuación histórica en el Mundial de 2030 no solo en un sueño, sino en una expectativa real.

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