Han pasado 13 años desde la salida del GTA V, un mítico videojuego que marcó una era para varias generaciones de aficionados al entretenimiento digital. La actualidad ha cambiado mucho desde ese entonces, no solo para el mundo del fútbol sino para el planeta entero.

Aprovechando el lanzamiento del esperado GTA VI, repasamos la alineación del conjunto blanco hace 13 años.

¿Cómo estaba el Real Madrid cuándo se lanzó el GTA V?

El Real Madrid fue uno de los equipos que jugó el día que salió el GTA V aquel 17 de septiembre, venciendo 6-1 al Galatasaray en condición de visitante por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El Merengue, dirigido por Carlo Ancelotti, tenía como objetivo volver a ser campeón de Europa después de 12 años de su última Champions League.

Finalmente, el conjunto blanco terminó consiguiendo la tan ansiada décima en esa temporada 2013/14, ganándole la final al Atlético de Madrid en el Estadio da Luz de Lisboa. En LaLiga fueron terceros y en la Copa del Rey le ganaron la final al FC Barcelona en Mestalla por 2-1.

Así formó el Real Madrid el día que salió el GTA V

POR: Iker Casillas - La leyenda del arco Merengue atravesaba una situación particular: José Mourinho lo había relegado al banquillo durante la segunda mitad de la temporada anterior y, con Ancelotti, Diego López era el titular en Liga. Casillas tenía la Champions como principal oportunidad para recuperar protagonismo. Se lesionó a los 14 minutos y fue sustituido.

El guardameta salió lesionado a los 15 minutos | Burak Kara/GettyImages

LD: Dani Carvajal - Antes de convertirse en una leyenda Merengue, Carvajal tuvo que disputar una gran temporada en el Bayer Leverkusen para que la Casa Blanca ejecute su opción de recompra y pueda regresar. Le ganó la pulsada a Álvaro Arbeloa en el lateral derecho.

DFC: Sergio Ramos - Se trata de uno de los grandes referentes del equipo y segundo capitán en ese entonces. Era indiscutible en el centro de la defensa y una pieza fundamental tanto por su liderazgo como por su capacidad defensiva. Cerró la temporada con un cabezazo inolvidable para ganar la UCL.

DFC: Pepe - Había perdido un poco de protagonismo con José Mourinho en partidos importantes, pero bajo la directiva del italiano regresó al once titular de manera indiscutida.

LI: Álvaro Arbeloa - Perdió la pulseada en el lateral derecho, pero eso no quiere decir que no jugó: Ancelotti lo cambió de banda para que pueda seguir aportando su valía y experiencia desde el lado opuesto.

MC: Luka Modric - Había llegado un año antes desde el Tottenham por unos 30 millones de euros. Tras una primera temporada de adaptación, comenzaba a consolidarse como una pieza importante del mediocampo.

MC: Sami Khedira - Mediocampista titular y uno de los futbolistas más importantes para equilibrar al equipo. Aportaba despliegue físico, recuperación y llegada al área.

ED: Ángel Di María - Era uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla. Venía de ser titular habitual y estaba atravesando un buen momento. Sin embargo, la llegada de Gareth Bale y la presencia de Isco amenazaban con reducir su protagonismo.

MCO: Isco - Había llegado desde el Málaga por unos 30 millones de euros, después de deslumbrar en LaLiga, la histórica UCL donde casi se meten en semifinales y ganar el Europeo Sub-21 con la selección española. Anotó un tanto ese día.

EI: Cristiano Ronaldo - Era la gran estrella del equipo y principal referencia ofensiva. Acababa de renovar su contrato hasta 2018 y era absolutamente indiscutible. Estaba en plena madurez futbolística y venía de marcar 55 goles en la temporada 2012/13. Metió tres aquella noche.

DC: Karim Benzema - Delantero titular del Real Madrid. Era el elegido para ocupar la posición de nueve, aunque tenía competencia de Gonzalo Higuaín hasta su salida al Napoli y de Álvaro Morata. Su asociación con Cristiano era fundamental para el funcionamiento ofensivo. Se anotó en el marcador con un doblete.

El frente de ataque estuvo letal esa noche | Angel Martinez - Real Madrid/GettyImages

¿Cuánto ha cambiado el Real Madrid en 13 años?

Esa temporada fue de inflexión para ellos, ya que hacía bastante tiempo que no conquistaban la UEFA Champions League, y lograron sacarse un peso muy grande de sus espaldas. Ahora ostentan 15 Copas de Europa, mención especial las tres Champions consecutivas que conquistaron con Zinedine Zidane como entrenador, un record único en el torneo.

Por el banquillo pasaron Ancelotti y Zidane en dos ocasiones, además de Benítez, Lopetegui, Solari, Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa y el regreso de José Mourinho. En cuanto a los jugadores, solo uno sigue en el club, aunque con un rol diferente. Sami Khedira regresó en verano de 2026 como asistente de Mourinho.

Algunos jugadores como Iker Casillas o Marcelo decidieron colgar las botas, mientras que otros como Cristiano Ronaldo, Dani Carvajal o Ángel Di María aún siguen en activo. En este tiempo, dos jugadores madridistas lograron ganar el Balón de Oro, Luka Modric en 2018 y Karim Benzema en 2022.

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