¿Cómo les fue a los 10 jugadores que Messi eligió como posibles promesas en 2015?

En septiembre de 2015, Lionel Messi y Adidas lanzaron "Backed by Messi", una iniciativa que reunió a diez futbolistas con proyección internacional. Los elegidos recibieron botines exclusivos de la línea del argentino y participaron en una campaña que buscaba acompañar su desarrollo profesional.

Entre los seleccionados había jugadores que todavía buscaban hacerse un lugar en la élite y otros que ya empezaban a llamar la atención de grandes clubes europeos. Con el paso de los años, algunos alcanzaron títulos internacionales, mientras que otros continuaron sus carreras lejos de las principales competencias.

🌟 Lionel Messi escribió los nombres de las PRÓXIMAS ESTRELLAS del fútbol para un spot de adidas.



🇦🇷 Tomás Aranda.

🇹🇷 Can Uzun.

🇲🇽 Gilberto Mora.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Max Dowman.

🇺🇸 Zavier Gozo.

🇪🇸 Jesús Rodríguez.

🇳🇱 Kees Smit.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chloe Sarwie.

🇧🇷 Giovanna Waksman.

🇩🇪 Lotta Wrede.



“Diez… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 11, 2026

A continuación, las 10 promesas que Messi eligió y qué fue de ellas:

1. Timo Werner

Colorado Rapids v San Jose Earthquakes | Andrew Wevers/GettyImages

El delantero alemán fue uno de los futbolistas más destacados de aquella generación: en 2015 destacaba como una joven promesa en el VfB Stuttgart por su gran velocidad y aceleración. En 2016 dio el salto al RB Leipzig, donde explotó como uno de los goleadores más prolíficos de Europa.



Su rendimiento llamó la atención de grandes clubes y en 2020 fue traspasado al Chelsea por más de 50 millones de euros; en su primera temporada con el equipo inglés conquistó la UEFA Champions League.



Sin embargo, tras no encontrar regularidad goleadora en Inglaterra, volió a Alemania y pospetiormente fue cedido al Tottenham; finalmente su carrera tomó otro rumbo y en 2026 llegó al San Jose Earthquakes de la MLS.

2. Jérémie Boga

Jeremie Boga of Juventus FC in action during the Serie A | Nicolò Campo/GettyImages

El extremo marfileño perteneció al Chelsea durante sus primeros años como profesional y se le consideraba uno de los regateadores más talentosos de su generación, aunque apenas tuvo oportunidades en el primer equipo.



Tras varias cesiones en el Rennes, el Granada y el Birmingham City, encontró continuidad en el Sassuolo italiano, donde destacó por su capacidad para desequilibrar.



Posteriormente jugó en el Atalanta y el Niza de la Ligue 1 antes de incorporarse a la Juventus en 2026.

3. Maxwel Cornet

Stevenage v West Ham United - Pre-Season Friendly | NurPhoto/GettyImages

El futbolista de Costa de Marfil construyó buena parte de su reputación en el Olympique de Lyon, donde se convirtió en una pieza importante; pasó siete temporadas completas en el conjunto francés, disputando más de 250 encuentros oficiales.



En 2021 se trasladó a Inglaterra para jugar en el Burnley hasta el descenso del equipo y posteriormente fichó por el West Ham.



Sin embargo, no logró mantener la continuidad esperada y pasó cedido por el Southampton y el Genoa. En 2024 retornó con los Hammers y continúa su vínculo contractual con el equipo inglés.

4. Robert Kenedy

Pachuca v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El brasileño llegó al Chelsea en 2015 después de destacar en el Fluminense. Pese a sus condiciones ofensivas, nunca consiguió asentarse en el conjunto londinense y acumuló cesiones por múltiples clubes europeos y sudamericanos: el Watford, el Newcastle United, el Getafe, el Granada, el Flamengo y el Real Valladolid.



En la actualidad, dejó el fútbol europeo para incorporarse a la Liga MX con el Club Pachuca.

5. Accursio Bentivegna

Arezzo v Pescara - Serie C | Image Photo Agency/GettyImages

El extremo italiano fue uno de los nombres menos conocidos de la selección de Messi. Después de pasar por las categorías inferiores del Palermo, disputó algunos partidos en la Serie A, pero no consiguió establecerse en la máxima categoría.



A partir de ahí, desarrolló toda su carrera profesional en la Serie C, jugando de forma itinerante para clubes como el Como, el Carrarese, la Juve Stabia, el Pescara y el Vicenza.



Actualmente se mantiene en la tercera categoría del fútbol italiano vistiendo la camiseta de la Casertana.

6. Aleksei Miranchuk

Portland Timbers v Atlanta United FC | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

El mediapunta ruso comenzó a destacar en el Lokomotiv de Moscú: disputó más de 200 partidos, ganó un título de Liga Premier de Rusia y varias Copas locales.



En 2020 dio el salto a una de las cinco grandes ligas europeas al fichar por el Atalanta de la Serie A. Aunque alternó titularidades y suplencias, formó parte del plantel que se coronó campeón de la UEFA Europa League 2023/24.



Ese mismo año llegó al Atlanta United, donde continuó su carrera en Estados Unidos.

7. Rony Lopes

Radomiak Radom v Motor Lublin - PKO BP Ekstraklasa 2026/27 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Formado en la cantera del Manchester City, el portugués pasó por clubes importantes como el Mónaco y el Sevilla. Durante su etapa en Francia en la temporada 2017/18 llegó a mostrar un nivel destacado, pero no consiguió mantener la regularidad necesaria para consolidarse en la élite.



Después de varias cesiones sucesivas en el Niza, el Olympiacos, el Troyes, el Sporting de Braga y el Alanyaspor de Turquía, regresó al fútbol portugués y posteriormente continuó su carrera en el fútbol de Europa del Este firmando con el Motor Lublin de la Ekstraklasa polaca.

8. James Wilson

Charlton Athletic FC v Northampton Town FC - Sky Bet League One | Pete Norton/GettyImages

El delantero inglés surgió como una de las máximas promesas de la cantera del Manchester United y generó expectativas tras debutar con el primer equipo en 2014.



Sin embargo, no logró ganarse un lugar permanente en la plantel tras severas lesiones de rodilla y pasó por varios clubes a préstamo, entre ellos el Brighton, el Derby County, el Aberdeen de Escocia, el Salford City, el Port Vale y el Northampton Town.



Tras concluir su vínculo con el último conjunto inglés, se encuentra sin equipo, como agente libre.

9. Gyasi Zardes

SOCCER: JUL 20 MLS Austin FC vs Charlotte FC | Icon Sportswire/GettyImages

El delantero estadounidense tuvo una carrera más consistente en su país: tras destacar en Los Angeles Galaxy, pasó por el Columbus Crew, el Colorado Rapids y el Austin FC.



Durante su trayectoria ganó dos títulos de liga y superó los cien goles en la temporada regular de la competición. En septiembre de 2026 anunció su retiro profesional, después de representar también a la selección de Estados Unidos.

10. Khiry Shelton

LA Galaxy v Sporting Kansas City | Alex Lorenzo - Sporting Kansas City/GettyImages

El delantero estadounidense comenzó su carrera en el New York City FC, donde fue la segunda elección general del SuperDraft de la MLS de 2015.



Entre 2019 y 2020 tuvo una breve experiencia en el fútbol alemán con el SC Paderborn 07, disputando partidos tanto en la Bundesliga como en la segunda división.



Posteriormente regresó a Estados Unidos para incorporarse al Sporting Kansas City, club en el que tuvo varias etapas.



Aunque consiguió desarrollar una carrera profesional en distintos equipos, no llegó a convertirse en una figura internacional y, tras finalizar su último contrato, se encuentra también con el pase en su poder.

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