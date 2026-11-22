El Club Deportivo Guadalajara es tercero de la clasificación general a falta de la última fecha del certamen. La Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se disputará desde el Estadio Akron este domingo 22 de noviembre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México) frente al líder Club de Fútbol Cruz Azul.

El cotejo entre Chivas y Cruz Azul será uno de los partidos más atractivos de la última jornada de la fase regular, ya que enfrenta a dos equipos que buscan cerrar el torneo en la parte alta de la tabla y llegar a la Liguilla con una buena envión anímico.

Además, es un enfrentamiento entre dos instituciones que históricamente tienen una gran exigencia, por lo que el resultado puede tener un peso importante de cara a la fase final.

El Guadalajara llega a la última jornada con 30 puntos, ubicado en la parte alta de la clasificación y con posibilidades de terminar como líder general.

La Máquina Celeste llega como líder del torneo con 32 puntos, por lo que depende de sí misma para quedarse con el super liderato.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Chivas vs Cruz Azul

Las transmisiones de Chivas vs Cruz Azul | Simon Barber/GettyImages

El conjunto celeste llega con la posibilidad de confirmar una gran fase regular, mientras que el Rebaño Sagrado tiene la oportunidad de cerrar en casa dando un golpe de autoridad y aspirando a terminar en la primera posición.

Acerca de los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Guadalajara mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de un servicio de streaming en México; así como dos canales de televisión y dos de streaming en Estados Unidos.

Por lo tanto, te damos a conocer los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el compromiso.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y UNIVERSO México Amazon Prime Video

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