¿Cómo ver el partido Chelsea vs Tottenham en TV y streaming?

Londres se tiñe de azul y blanco este sábado 24 de octubre. Chelsea y Tottenham protagonizan uno de los derbis más intensos de la capital inglesa en Stamford Bridge por la octava fecha de la Premier League. Y ambos llegan con realidades muy distintas en la tabla de posiciones.

Los Blues de Xabi Alonso vienen en alza tras encadenar dos victorias consecutivas, un 5-1 sobre Bournemouth y un 2-0 ante Everton con doblete de Pedro Neto. Con 13 puntos, ocupan el cuarto puesto y buscarán consolidarse en la zona de clasificación a la Champions League.

Tottenham, en cambio, transita un arranque complicado. Los Spurs suman apenas seis unidades y marchan en el decimosexto lugar, aunque llegan con algo de oxígeno luego de conseguir su primer triunfo de la temporada liguera, un 3-1 sobre Coventry el pasado lunes. La historia reciente en Stamford Bridge no los favorece: ganaron solo una de sus últimas diez visitas por liga.

¿A qué hora juega Chelsea vs Tottenham?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra)

Stamford Bridge | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

¿Cómo ver Chelsea vs Tottenham por Televisión y Streaming online?

El derbi londinense tendrá cobertura en Estados Unidos y España, con distintas opciones de televisión y streaming. En México, en cambio, el encuentro no contará con transmisión oficial.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el partido en inglés por NBCSN y en español por Telemundo. Para quienes prefieran las plataformas digitales, el duelo estará disponible en Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV.

En México, el partido no tendrá transmisión por televisión ni por streaming, por lo que los aficionados deberán seguir las incidencias del encuentro por otras vías.

Desde España, el clásico de Londres se podrá ver a través de DAZN Spain, en su canal DAZN1 Spain, y también estará disponible en Movistar+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En VivofuboTV, Telemundo México Sin transmisión España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+