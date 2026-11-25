La Liguilla del Torneo Apertura 2026 nos trae la llave del América contra Monterrey, tercer y sexto lugar de la tabla general, respectivamente. El primer episodio nos lleva al Estadio BBVA, este miércoles 25 de noviembre, cerrando el segundo capítulo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte Azteca.

𝑸𝒖𝒆 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒊𝒎𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒂𝒏𝒂𝒓. pic.twitter.com/3Lvp1yEvGO — Rayados (@Rayados) November 25, 2026

Para estos cuartos de final de Ida, los dos equipos no llegan completos. Monterrey no contará con el defensa Carlos Salcedo, expulsado en el choque contra Pumas, además del defensa colombiano Stefan Medina y el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’, ambos por lesión, aunque recupera al lateral derecho Ricardo Chávez, que estuvo sancionado por acumulación de tarjetas.



Sobre las Águilas, solamente no contarían con el capitán Henry Martín, quien es duda por problemas musculares en el cuádriceps, los que se presentaron durante la práctica de la semana. Del mismo modo, se debe recordar que el brasileño Raphael Veiga viajó a su país para operarse del hombro y ya no volvería a Coapa porque no se ejecutaría la opción de compra con el Palmeiras. La buena noticia, el extremo uruguayo Brian Rodríguez recibió el visto bueno del cuerpo médico, además Érick Sánchez vuelve tras estar en la ‘congeladora’.



El último encuentro entre ambos acabó en un empate 1-1 en el Coloso de Santa Úrsula. Los albiazules pegaron primero a través del uruguayo Diego Rossi, pero su compatriota Santiago Bueno evitó la derrota. Previo a esto, hubo un empate 2-2 entre los dos en las semifinales de la Leagues Cup 2026, con La Pandilla avanzando en la tanda de penales por 4-5. En el Clausura 2026 los emplumados ganaron por la mínima y anterior a ello, chocaron en los cuartos de final del Apertura 2025, con los Sombrerudos pasando 2-3 global.

Erick Sánchez en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Cuartos de Final - Ida, contra Monterrey. 🎙️🦅 pic.twitter.com/YnPmpRnJBb — Club América (@ClubAmerica) November 25, 2026

¿Cómo ver el partido en canal de TV y Streaming Online?

Para poder ver el encuentro en los Estados Unidos tendrás que recurrir a TUDN USA, así como la página web o app. Las otras alternativas son UniMás, Univisión NOW y el servicio de streaming ViX.



Hablando de México, será transmitido en televisión abierta por Canal 5 de Televisa, pero también se puede ver por TUDN, ViX y Layvtime.

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