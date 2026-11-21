El Club América llega a la última jornada de la fase regular del Apertura 2026 clasificado a la liguilla. No obstante, las Águilas todavía no conocen quién será su rival en los cuartos de final de la Liga MX. Actualmente los azulcremas están ubicados en el segundo lugar de la tabla, por lo que se medirían al Santos Laguna, que se encuentra en el séptimo puesto en este momento. Todavía faltan muchos partidos por jugarse y este escenario seguramente cambiará.

El equipo de Guillermo Almada está en el segundo lugar de la tabla general con 30 puntos y cerrará el torneo jugando ante Tigres en el Estadio Universitario.

En caso de vencer a los felinos, y con una combinación de resultados, las Águilas podrían quedarse con el superliderato, lo que les permitiría cerrar las series de cuartos de final, semifinales y final en el Estadio Azteca, además de tener el criterio de desempate a favor, por mejor posición en la tabla.

¿Cuál es el rival de América en Cuartos de Final?

En estos momentos, el América jugaría los cuartos de final ante Santos Laguna. Esta serie todavía no está definida y podría cambiar con base en los resultados de los partidos pendientes.

Esta sería una noticia positiva para las Águilas, ya que en sus cinco duelos más recientes ante los Guerreros suman cuatro victorias y solamente un empate.

En caso de perder ante Tigres este fin de semana, el América podría caer hasta el cuarto lugar de la tabla, dependiendo de otras combinaciones, como que el Toluca gane y Chivas consiga al menos un punto ante Cruz Azul.

Guillermo Almada llevó al América a la liguilla en su primer torneo | NurPhoto/GettyImages

Así van los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 al momento

Hasta el inicio de la jornada sabatina, estos son los choques para los cuartos de final del torneo Apertura 2026.

Local Visitante Estatus (1°) Cruz Azul (8°) Monterrey Por definir (2°) América (7°) Santos Por definir (3°) Chivas (6°) Tijuana Por definir (4°) Atlas (5°) Toluca Por definir

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liga MX 2026?

El calendario de la Liga MX señala que las series de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 se disputarán entre el 25 y 26 de noviembre, mientras que las series de vuelta se llevarán a cabo entre el 28 y 29 del mismo mes.