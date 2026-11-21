Cruz Azul tiene la gran oportunidad de terminar la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga MX como líder general. El equipo de Joel Huiqui ya tiene asegurado su boleto a la liguilla, pero todavía falta definir quién será su rival en los cuartos de final. En estos momentos, los cementeros se medirían a Rayados de Monterrey, ubicado en el octavo puesto.

El cuadro de La Noria buscará concluir la fase regular como superlíder de la Liga MX, para tener la posibilidad de jugar como local los partidos de vuelta en cuartos de final, semifinales y la gran final. Asimismo, el quedar en primer puesto beneficiaría a Cruz Azul debido a que el primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global es la posición en la tabla.

La Máquina Celeste cerrará su participación este fin de semana ante Chivas de Guadalajara, otro de los mejores equipos de la competencia.

Cruz Azul puede terminar el torneo como líder general | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cuál es el rival de Cruz Azul en Cuartos de Final?

En este momento, Cruz Azul marcha en primer lugar y Rayados en octavo puesto, por lo que se enfrentarían en los cuartos de final del Apertura 2026. Sin embargo, este escenario puede cambiar con el desarrollo de la última jornada.

En sus cinco enfrentamientos más recientes en la Liga MX, Cruz Azul tiene superioridad sobre Monterrey. En este periplo, los cementeros suman tres victorias por una derrota y un empate.

Si la Máquina Celeste llegara a caer ante Chivas de Guadalajara, el club podría bajar hasta la tercera posición.

Si quedara en segundo lugar, en estos momentos se mediría ante Santos Laguna.

Si quedara en tercer lugar, en estos momentos jugaría ante Xolos de Tijuana.

Así van los cruces de la Liguilla del Apertura 2026 al momento

Así se jugaría la liguilla del Apertura 2026 en estos momentos. La jornada 17 inició el viernes 20 de noviembre, continuará el sábado 20 y concluirá el domingo 20.

Local Visita Estatus (1°) Cruz Azul (8°) Monterrey Por definir (2°) América (7°) Santos Por definir (3°) Chivas (6°) Xolos Por definir (4°) Atlas (5°) Toluca Por definir

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liga MX 2026?

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX están programados para disputarse el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

Los partidos de vuelta se jugarán el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.