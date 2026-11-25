Tras meterse como líderes de la Liga MX, Chivas es el favorito para ganar el título. Una oportunidad única para que el Guadalajara demuestre que al jugar solamente con mexicanos en el cancha, no parten en desventaja como muchas veces se afirma, así lo aseguró Diego Campillo.

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🗣️“Vamos a romper la sequía, tenemos todo para ser Campeones”: Diego Campillo es contundente y mandó mensaje al futbol mexicano.



📹 @jmanuelfigueroa pic.twitter.com/6WO8Voc1cq — MedioTiempo (@mediotiempo) November 24, 2026

Creo que estamos acostumbrados ya. Escuchamos mil cosas en los medios, de gente que nos tira porque somos puros mexicanos. Creo que ya es normal, son años que la prensa hace lo mismo. No generalizo, pero hay muchos que hacen lo mismo. Pero no nos mueve, no nos enoja, al final lo hacemos por nosotros, porque queremos demostrar. Diego Campillo

Campillo añadió que en el Guadalajara asimilan como una posibilidad extra el hecho de demostrar que se puede llegar al fin del mundo solamente con mexicanos, dentro y fuera de la cancha.

"No responsabilidad, no es porque tengamos que, creo que es porque queremos. Nadie nos exige que tenemos que ponerlo en alto, pero nosotros queremos poner en alto al jugador mexicano, porque siento que muchos nos voltean a ver para abajo, no hablo de aquí en México, sino en otros lados… bueno incluso en México, en algunos lados viene un extranjero y no sé por qué piensan que es más que el mexicano.



Creo que somos un poco raros en ese aspecto. No es porque tengamos qué, es porque queremos. Creo que jugar con puros mexicanos y demostrarle a la gente que se puede con puros mexicanos.



Hay talento, hay ganas, hay espíritu de lucha, si algo caracteriza al mexicano es ser un guerrero. Es eso nada más, lo queremos hacer, nadie nos lo exige ni nos obliga".

Campillo se ha convertido en pieza fundamental en el funcionamiento táctico de Milito. | Azael Rodriguez/GettyImages

Para cerrar, Diego fue contundente: Chivas será campeón de la Liga MX.

Vamos a romper la sequía. Tenemos todo para ser campeones. Creo que jugador por jugador somos los mejores. Diego Campillo

"Yo veo el trabajo acá adentro y estamos convencidos de que que quedaremos campeones. Trabajamos todos los días. Ahora tenemos el plantel completo que hubo por ahí en el torneo varias lesiones, ahora lo tenemos completo entonces no tenemos excusas, no tenemos nada. Tenemos el cuadro completo y mucha ilusión, mucho de dar el título", concluyó.