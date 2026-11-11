Crece la incertidumbre en el Club América ante la posible salida de Santiago Baños

El futuro de Santiago Baños al frente del América comienza a generar incertidumbre. El actual presidente deportivo de las 'Águilas' se ha convertido en un candidato importante para incorporarse a Tigres, institución que busca una profunda reconstrucción después de un semestre complicado, su peor desde la era de gloria.

De acuerdo con información revelada por Jesús Barrón, de Multimedios Deportes, la directiva de Tigres ya estableció contacto con el dirigente americanista para explorar su posible incorporación. Aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre las partes, el acercamiento confirma que Baños es el hombre fuerte dentro de los planes felinos.

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🗣️"Santiago Baños sería firme candidato para llegar a Tigres, ya tuvo contacto con el equipo".



🎙️:Jesús Barrón pic.twitter.com/0LFrfTry01 — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 10, 2026

La posibilidad de abandonar Coapa aparece en un momento particular para Santiago Baños. Desde la llegada de nuevos inversionistas al América, el directivo ha perdido influencia dentro de la estructura institucional, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones sobre armado de plantel corresponde.

En contraste, Tigres estaría dispuesto a entregarle un proyecto con una autonomía considerable. La intención de los regios sería sumarlo como presidente deportivo, pero con poder total sobre las decisiones relacionadas con el primer equipo, incluyendo la planificación de la plantilla, los movimientos del mercado y la estructura deportiva.

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La propuesta resulta especialmente significativa considerando el presente de Tigres. Después de un torneo marcado por los malos resultados y la eliminación de la liguilla, la institución necesita establecer nuevas bases competitivas.

Por su parte, Baños tendría que valorar las diferencias entre ambos proyectos. En América conserva un puesto importante dentro de una institución con grandes aspiraciones, aunque su margen de maniobra se ha reducido. En Tigres encontraría la posibilidad de asumir nuevamente el control deportivo, aunque, en un momento muy complejo para el equipo.

Por ahora, la decisión permanece abierta y no existe confirmación sobre una eventual salida del presidente deportivo americanista. Los contactos iniciales podrían convertirse en negociaciones más profundas durante las próximas semanas. Mientras tanto, Tigres mantiene su interés y América enfrenta la posibilidad de perder a uno de sus principales dirigents.

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