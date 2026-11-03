Cristiano Jr. tendrá su primera convocatoria con la selección Sub-17 de Portugal
Con apenas 16 años, Cristiano Ronaldo Jr. continúa avanzando en su formación futbolística y recibió una oportunidad que representa un nuevo desafío en su corta trayectoria. El hijo mayor del astro portugués fue convocado por primera vez a la selección Sub-17 de Portugal, donde tendrá la posibilidad de medirse con jugadores de una categoría superior.
Tres partidos para comenzar una nueva etapa
El estreno de Cristiano Jr. en la Sub-17 coincidirá con una serie de compromisos internacionales que Portugal disputará en condición de local. El calendario contempla enfrentamientos ante Andorra, Bulgaria y Serbia, programados para el 11, 14 y 17 de noviembre.
Los encuentros corresponden al proceso clasificatorio para la Eurocopa Sub-17 de 2027, cuya fase final se celebrará en Letonia durante septiembre. Para el juvenil, será una oportunidad de demostrar que puede mantener su rendimiento frente a rivales de una categoría superior y ganarse un lugar en futuras convocatorias.
Los antecedentes que lo llevaron a dar el salto
Antes de recibir esta convocatoria, Cristiano Jr. ya había tenido participación en dos categorías juveniles del combinado luso. Entre la Sub-15 y la Sub-16 disputó 13 encuentros y convirtió cinco goles, números que acompañaron su crecimiento dentro de las selecciones nacionales.
En su primera etapa internacional consiguió destacarse en un torneo cuya final tuvo como protagonista al propio delantero, autor de dos tantos en la definición que terminó con el título para Portugal. Más adelante, también celebró otros dos campeonatos con la Sub-16, donde registró tres goles en nueve partidos.
Una historia que inevitablemente recuerda a Cristiano Ronaldo
El recorrido de Cristiano Jr. tiene un punto de comparación inevitable con el de su padre. Hace 25 años, el actual capitán portugués también daba sus primeros pasos internacionales en la selección Sub-17; su irrupción fue tan rápida que apenas dos años después consiguió debutar con el combinado absoluto.
Para su hijo, alcanzar ese nivel todavía representa un objetivo lejano. De momento, su prioridad estará puesta en consolidarse en las categorías juveniles y aprovechar cada oportunidad para continuar creciendo. Después de la Sub-17, todavía tendrá por delante otras etapas antes de pensar en una posible convocatoria a la selección mayor.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.