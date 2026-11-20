La última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX plantea un dilema interesante para los tres considerados grandes del fútbol mexicano: Cruz Azul, América y Chivas, que ocupan los primeros lugares de la clasificación general en ese orden, respectivamente.

Terminar en la cima puede darles una ventaja deportiva importante en la fase final, pero también existe el riesgo de llegar a la Liguilla con desgaste, lesiones o una mala dinámica.

La Máquina Celeste y las Águilas llegan a la Jornada 17 siendo líder y sublíder con 32 y 30 puntos. Además son las mejores ofensivas del certamen con 37 y 38 goles a favor, respectivamente.

Por su cuenta, el Rebaño Sagrado los sigue de cerca en tercer lugar con 30 unidades, siendo la mejor defensiva del torneo con solo 15 goles en contra.

Ahora bien, ¿qué necesita cada club para terminar en la cima de la clasificación? El conjunto celeste depende de sí mismo; América necesita ganar y esperar que los cementeros no consigan la victoria; el cuadro tapatío también necesita ganar y estar pendiente de los otros resultados.

¿Ser líder general vale el esfuerzo?

Cruz Azul tiene ventaja sobre el resto para ser líder | Agustin Cuevas/GettyImages

La respuesta parece clara cuando se analiza el reglamento. Terminar primero no garantiza levantar el trofeo, pero sí concede ventajas que pueden resultar decisivas durante la Liguilla. La más importante es el criterio de desempate: tanto en cuartos de final como en semifinales, si una eliminatoria termina igualada en el marcador global, avanza el equipo que haya finalizado mejor ubicado en la tabla general.

Esto significa que el líder cuenta con una ventaja frente a cualquier adversario durante las dos primeras rondas. En una serie de 180 minutos, donde los detalles suelen marcar la diferencia, esa protección reglamentaria puede representar mucho más que un simple reconocimiento por lo realizado durante la temporada regular.

A ese beneficio se suma la posibilidad de disputar los partidos de vuelta como local. Cerrar una eliminatoria frente a su afición permite afrontar los momentos decisivos en un entorno conocido, administrar de otra manera los resultados y aprovechar el apoyo del público cuando aumenta la presión.

Además, el primer clasificado se enfrenta inicialmente al octavo, al menos sobre el papel el rival más accesible entre los participantes de la fase final. Sin embargo, esa ventaja debe interpretarse con cautela: la Liguilla ha demostrado en numerosas ocasiones que la posición en la tabla no siempre refleja el verdadero potencial de un equipo en una eliminatoria.

Las ventajas y riesgos de competir por el liderato

La Máquina defenderá su título | Jam Media/GettyImages

La situación de los tres candidatos presenta matices importantes. Cruz Azul es el único que depende exclusivamente de sí mismo: una victoria frente a Chivas le aseguraría el primer puesto. Para el equipo cementero, defender el liderato también significa sostener la dinámica positiva con la que llega al cierre del campeonato.

Sin embargo, el enfrentamiento con el Rebaño obliga a encontrar un equilibrio. Apostar por el mejor equipo disponible puede ser la manera más efectiva de asegurar la cima, pero también implica asumir el desgaste físico y el riesgo de lesiones o sanciones inmediatamente antes de los cuartos de final. Una decisión que podría resultar costosa si compromete la disponibilidad de futbolistas importantes.

Las Águilas se medirán ante Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Para América, el panorama es diferente. Las Águilas necesitan vencer a Tigres y esperar un resultado favorable en el duelo entre Cruz Azul y Chivas. El equipo no controla completamente su destino, pero tiene motivos para buscar los tres puntos: una victoria podría darle el liderato y, en cualquier caso, ayudarlo a llegar a la Liguilla con mayor confianza.

Guadalajara, por su parte, tiene una oportunidad particular. Además de enfrentar directamente al líder, podría arrebatarle la primera posición con una victoria y una combinación favorable de resultados. El equipo de Gabriel Milito también tiene la posibilidad de enviar un mensaje competitivo a uno de los principales candidatos al campeonato antes de que comiencen las eliminatorias.

Chivas vuelve a ser un candidato al campeonato | Jam Media/GettyImages

Pero el riesgo es compartido. Los tres clubes podrían terminar pagando un precio deportivo si convierten la búsqueda del liderato en una prioridad absoluta y descuidan la preparación para la siguiente fase. La recuperación física, la administración de los minutos y la posibilidad de llegar con el plantel completo deben pesar tanto como la posición final en la clasificación.

Existe, además, una dimensión psicológica. Terminar primero puede fortalecer la confianza de un equipo, pero también elevar las expectativas y la presión. En cambio, perder la oportunidad de quedarse con el liderato no necesariamente representa un golpe determinante para quien consiga reorganizarse y llegar en mejores condiciones a los cuartos de final.

En definitiva, Cruz Azul, América y Chivas no solamente compiten por una posición en la tabla. Se juegan la posibilidad de obtener ventajas reales durante la Liguilla, pero también deben decidir cuánto están dispuestos a arriesgar para conseguirlas.

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