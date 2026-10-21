El Al-Nassr podría vender a Cristiano Ronaldo: 5 equipos a los que podría ir

El Al-Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo, está realmente complicado a nivel financiero: GOAL informa que la institución tiene una deuda de más de 190 millones de euros y habría negociaciones para vender la entidad a algún fondo privado que pueda afrontar lo que viene.

Una de las posibilidades para salir a flote es transferir a Cristiano Ronaldo, y el abanico de posibilidades puede ser muy variado para él a sus 41 años. A continuación, cinco opciones para su futuro.

1. Manchester United

Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League Final | Julian Finney/GettyImages

El Manchester United ayudó a CR7 a ser quién es hoy, y volver para ayudar en este difícil momento podría ser una especie de cierre feliz a la historia del Bicho con el club mancuniano.



Tuvo un paso post pandemia y no fue para nada bueno, saliendo sin pena ni gloria para irse al fútbol árabe a seguir cosechando millones. En el United no sobran figuras y su regreso podría ser una buena chispa. Además, fue compañero de Michael Carrick, hoy entrenador del primer equipo.

2. Sporting de Lisboa

Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

A los 41 años está claro que su carrera está en la recta final, y volver a casa siempre es una buena idea para terminar su ciclo como futbolista profesional.



Podría volver con su hijo, que actualmente juega en la Sub 17 del Al-Nassr, y emular la gesta de LeBron James en los Lakers jugando con Bronny. En el deporte no es nada frecuente que esto suceda y hacerlo donde todo empezó podría tener una magia particular.

3. AC Milan

The AC Milan Badge | Visionhaus/GettyImages

¿Recuerdan que hablábamos de un fondo privado? Bueno: un informe comentó que existen negociaciones guardadas bajo siete llaves para transferir la propiedad del 70% del club a una compañía del RedBird Capitals, que a su vez maneja el porvenir del AC Milan.



Mandar al Bicho a Italia podría ser una movida osada, pero que a la empresa podría servirle a nivel marketing para potenciar la actualidad del club italiano y recuperar parte de la inversión. Además, la compra de ese porcentaje le daría al club saudí el dinero suficiente para salir adelante.

4. Club América

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Cristiano Ronaldo tiene una innegable base de fanáticos en México y llegar al club más grande del país podría ser un golpe de efecto histórico para la Liga MX.



El América parecería tener la estructura y ambición suficiente para albergarlo, mientras que el Estadio Azteca sería un recinto idóneo para que el ídolo continúe su camino al gol 1000.

5. New York Red Bulls

Red Bull New York v Toronto FC | Sarah Stier/GettyImages

La MLS le abre las puertas a las grandes figuras que buscan cerrar su carrera y el New York Red Bulls presenta una paradoja curiosa: es un equipo con tradición, tiene atrás un sustento gigante como el de la bebida energética y está en una de las ciudades más importantes del país, pero no tiene superfigura.



Con Leo Messi en el Inter Miami, el Bicho podría desembarcar en la liga norteamericana para reeditar un poco de aquella rivalidad que nos hizo vibrar durante años. The Last Dance.

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