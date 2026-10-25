El Manchester United viene de mal en peor: tras perder 4-1 con el Como 1907 por la UEFA Champions League, se sumó la derrota frente al Bournemouth en Old Trafford por marcador de 3-0, con goles de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson. Actualmente, está cerca de los puestos de descenso en la Premier League.

¿Michael Carrick seguirá al frente del club después de esta mala racha? La respuesta la sabremos en las próximas horas.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester United:

Chelsea vs Manchester United, jornada 9 de la Premier League

Chelsea FC v Fulham FC - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

El sábado 31 de octubre, el conjunto de Carrick tendrá una prueba de mayor dificultad cuando visite al Chelsea en Stamford Bridge, por la novena fecha de la Premier League.

El cruce ante los Blues será una medida importante para evaluar el rendimiento del United frente a uno de los equipos que aspiran a competir en la parte alta de la clasificación. Además, la exigencia del encuentro llegará pocos días antes de su siguiente compromiso europeo, por lo que la gestión del esfuerzo también tendrá un papel relevante.

31/10/2026: Chelsea vs Manchester United - Premier League - 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30

Manchester United vs AS Roma, jornada 4 de la Champions League

Manchester United Owners Consider Selling Club | Christopher Furlong/GettyImages

El martes 3 de noviembre, el United volverá a disputar un encuentro de la máxima competencia continental. Su rival será la Roma, en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

Con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en el torneo, los ingleses intentarán aprovechar la localía. El conjunto italiano, por su parte, buscará llevarse un resultado positivo de Manchester en una cita que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos.

03/11/2026: Manchester United vs AS Roma - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Manchester United vs Aston Villa, jornada 10 de la Premier League

Manchester United v Arsenal FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

El domingo 8 de noviembre, los Red Devils recibirán al Aston Villa por la décima jornada de la Premier League. Será su último partido antes del parón internacional de noviembre, una instancia que podría servir para recuperar energías y ajustar detalles.

8/11/2026: Manchester United vs Aston Villa - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Liverpool vs Manchester United, jornada 11 de la Premier League

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Después de la Fecha FIFA el equipo visitará al Liverpool el domingo 22 de noviembre, en uno de los clásicos más importantes del fútbol inglés.

La visita a Anfield será una prueba de máxima exigencia para el Manchester United, que tendrá que llegar con buenas sensaciones después de una serie de partidos capaces de marcar el rumbo de su temporada.

22/11/2026: Liverpool vs Manchester United - Premier League - 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP

Sporting de Lisboa vs Manchester United, jornada 5 de la UEFA Champions League

Euro 2004 Stadium General Views | Mike Hewitt/GettyImages

En la continuidad de la competencia europea, el Manchester United tendrá la difícil tarea de visitar el José Alvalade para enfrentarse al Sporting de Lisboa, que tuvo un arranque de campaña de UCL bastante similar y se convirtió en un rival directo de cara a la lucha por la clasificación al playoff.

25/11/2026: Sporting de Lisboa vs Manchester United - Champions League - 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Chelsea 31/10/2026 07:30 USA, 06:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN AS Roma 3/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar+ Aston Villa 8/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Liverpool 22/11/2026 11:30 USA, 10:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Peacock

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Sporting de Lisboa 25/11/2026 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar+