Se vienen días por demás movidos para el mundo del fútbol: este domingo tendrá lugar el primer capítulo de esta temporada de El Clásico, mientras que el lunes se cerrará un fin de semana extraordinario para los aficionados con la entrega del Balón de Oro al mejor de la 2025/26.

Según el medio The Touchline, el ganador del Balón de Oro estará entre Lamine Yamal y Harry Kane, que son quienes lideran la votación por un buen margen a esta altura. Según esta información, sería extraño que cualquier otro futbolista revierta la situación y se cuele entre estos dos candidatos.



🚨 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗗: The Ballon d’Or winner will be either Lamine Yamal or Harry Kane! 🔥



NO other player is expected to come close to either of them in the final voting results. pic.twitter.com/8Ttx3g3G3g — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 24, 2026

Esto dejaría afuera de la lucha por el preciado galardón a Kylian Mbappé y su brutal temporada con el Real Madrid, donde individualmente fue por mucho el mejor y donde colectivamente fue el encargado de que el equipo compita: sin él, la campaña 2025/26 hubiera sido aún más decepcionante.

En este ejercicio, el que se juzga para la entrega del Balón de Oro 2026, Mbappé jugó un total de 44 partidos, en los que anotó 42 goles y brindó siete asistencias. A pesar de la falta de títulos del Real Madrid, fue el goleador tanto de LaLiga como de la UEFA Champions League.

La edición 2026 tuvo como ingrediente especial la campaña que hicieron los futbolistas para ganar el Balón de Oro, y Kylian Mbappé no se quedó atrás: “Mi opinión es que este es un buen año para ganarlo. Mi mejor abogado son mis pies. Por mucho que yo hable. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Debe volver al Bernabéu, a los madridistas, que vuelva para todas estas personas para darles ilusión. Esa gente se la merece más que todo el mundo", había dicho en diálogo con el Diario AS.

Por su parte, con L'Equipe, señaló: “Tengo la idea de que puedo ganarlo este año. Dicen que no he ganado ningún título colectivo, pero es un trofeo individual. Nunca he visto un Balón de Oro elegido por unanimidad, pero tengo mis argumentos: ser el máximo goleador de la historia del Mundial, pensar que, con 27 años, ya soy el jugador que más goles ha marcado, además superando a una leyenda como Messi, en torneo más importante del deporte"