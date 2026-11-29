Este sábado se llevó a cabo la gran final de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL, donde el Palmeiras de Brasil se consagró campeón tras imponerse 1-0 a Estudiantes de La Plata de Argentina, con un solitario tanto del paraguayo Ramón Sosa en el Estadio Centenario de Uruguay.

¡OFICIAL! 🚨 TOLUCA YA TIENE RIVAL 👹



Palmeiras venció 1-0 a Estudiantes en la final de la Libertadores y enfrentará a los DIABLOS en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 🇲🇽🆚🇧🇷



📌 El partido se jugará el 9 de diciembre y el ganador irá ante Mamelodi Sundowns… pic.twitter.com/bcIG0b77rn — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) November 28, 2026

El Verdao se hizo de su cuarto título del campeonato y a la vez, se calificó a la próxima Copa Intercontinental de la FIFA, por lo que será el rival del Toluca en el ‘Derby de las Américas’, el siguiente 9 de diciembre en el Estadio Jassim bin Hamad de Doha, Qatar. El vencedor tendrá que enfrentarse al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica en la Challenger Cup, el 12 de diciembre, recordando que los africanos vencieron 2-1 al Ah-Ahli de Arabia Saudita en la Copa África-Asia-Pacífico, con doblete del portugués Nuno Santos, el pasado 19 de septiembre.



Por último, el que sobreviva de todos ellos chocará en la gran final de la Copa Intercontinental contra el PSG de Francia, flamante bicampeón de la UEFA Champions League. El 16 de septiembre se llevará a cabo dicho compromiso, al cual anhelan llegar los Diablos Rojos para darle un final con broche de oro a la era del argentino Antonio ‘Turco’ Mohamed, quien ya anunció que dejara a la institución en diciembre tras haberles dado un bicampeonato de Liga MX, una Concachampions, un Campeón de Campeones, una Leagues Cup y un Campeones Cup.



Aprovechando esto, es momento de recordar cuál es el historial del Palmeiras contra clubes aztecas, el cual es de 29 encuentros, cinco oficiales y 24 amistosos, con un balance a favor del O’Porco, con 19 triunfos, seis empates y solamente cuatro derrotas.

¿Cuál es el historial del Palmeiras contra clubes mexicanos?

Richard Ruiz y Marcelo Oliveira en el 2013 | LatinContent/GettyImages

Hablando de choques oficiales, el cuadro albiverde ha enfrentado a los mexicanos en dos ediciones de la Copa Libertadores, además de una vez en el Mundial de Clubes 2021.



En el torneo de la CONMEBOL del año 2000, los brasileños se encontraron con el Atlas en los cuartos de final. En el Estadio Jalisco, los visitantes pegaron 0-2 gracias a Renivaldo Pereira y Euller Elías. Ya en el Estadio Palestra, los de casa se impusieron 3-2, dejando el global 5-2, siendo Miguel Zepeda y el argentino Norberto ‘Misionero’ Castillo los encargados de descontar. En esa edición, los de Sao Paulo llegaron a la gran final, pero perdieron ante el Boca Juniors de Argentina.



Posteriormente, en la edición 2013, Xolos de Tijuana representó a México, sorprendiendo al mundo entero al salir airosos en los octavos de final. El Estadio Caliente fue testigo de un juego sin anotaciones, cerrando todo en el Estadio Pacaembú, con los fronterizos triunfando 1-2 de la mano del colombiano Dúvier ‘Culebra’ Riascos y Fernando Arce. Aquella vez, La Jauría igualó 3-3 con el Atlético Mineiro de Brasil en los cuartos, quedando fuera por el criterio del gol de visitante porque en el episodio uno quedaron 2-2 en suelo azteca.

Luis Quiñones con Tigres en el Mundialito 2021 | Colin McPhedran/MB Media/GettyImages

Ya en el Mundial de Clubes 2021, Tigres y Palmeiras disputaron las semifinales y los regios pegaron por la mínima del francés André-Pierre Gignac, arribando a la gran final, donde perdieron 1-0 con el Bayern Múnich de Alemania.



Con respecto a los duelos amistosos, La Academia conquistó el Hexagonal de la Ciudad de México 1959 luego de superar al Toluca, Oro, Atlas, Morelia e Irapuato. Cinco años más tarde, El Verdao se coronó en el Pentagonal de Guadalajara al salir airoso ante el Nacional, Monterrey y Atlas, aunque sí sufrió un descalabro 2-1 frente a las Chivas. Ya en 1991, participó en el Trofeo América, saliendo monarca luego de igualar 2-2 con Atlante y doblegar 3-2 al América en el Estadio Azteca.