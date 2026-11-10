El motivo por el que el América tendrá un exceso de delanteros a partir del mes de enero

El Club América enfrentará un problema importante en la planificación de su plantilla para el próximo año. A partir de enero, hasta siete centrodelanteros tendrán que reportar con el conjunto azulcrema, una situación que obligará a la directiva y al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada a tomar decisiones sobre varias salidas.

Dentro del plantel actual aparecen dos futbolistas cuya continuidad luce garantizada: Henry Martín y Miguel Borja. Ambos delanteros cuentan con contratos vigentes y son considerados piezas clave dentro del proyecto deportivo. Por esta razón, resulta complicado imaginar que alguno abandone la institución, al menos por decisión del club.

SOBRECUPO 😳



En América podrían tener hasta 7 jugadores para una posición en el próximo torneo.



El lugar de centro delantero se va a llenar por regresos de lesiones, regreso de cesiones y los que ya están, por lo que tienen que mover ficha para liberar espacio. pic.twitter.com/QBg3gxDyX8 — Futbol Total (@futboltotal) November 9, 2026

A ellos se suma Alejandro Cárdenas, joven delantero mexicano que recibió la oportunidad de incorporarse al primer equipo por decisión de Guillermo Almada. El entrenador ha mostrado interés en desarrollar nuevos talentos dentro de la institución, por lo que el juvenil podría mantenerse como una alternativa para completar la rotación ofensiva.

La situación comenzará a complicarse con los regresos de Patricio Salas y Esteban Lozano, quienes deberán retornar al América después de finalizar sus respectivos préstamos. Ambos mexicanos tendrán que presentarse durante la preparación del siguiente torneo, aunque sus posibilidades de permanecer en el equipo son mínimas.

Atlante v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Otro nombre que deberá considerarse es Víctor Dávila, delantero chileno que se encuentra en proceso de recuperación después de sufrir una lesión grave. Su regreso aumentará todavía más la cantidad de opciones disponibles para Almada, quien tendrá que detrminar si el chileno entra o no en sus planes deportivos.

Finalmente, aparece el caso de José Zúñiga, quien ni siquiera fue registrado para disputar el presente torneo. El colombiano no es ni un poco del gusto de Almada, por lo que, su “regreso” es más bien meramente simbólico.

Bajo este panorama, América podría desprenderse de varios delanteros durante el próximo mercado de fichajes. De hecho, existe la posibilidad de que ninguno de los últimos cuatro futbolistas mencionados encuentre acomodo en la plantilla para 2027, pues de la sensación que ahora mismo lucen más como problemas y no soluciones.

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