El motivo por el que el América tendrá un exceso de delanteros a partir del mes de enero
El Club América enfrentará un problema importante en la planificación de su plantilla para el próximo año. A partir de enero, hasta siete centrodelanteros tendrán que reportar con el conjunto azulcrema, una situación que obligará a la directiva y al cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada a tomar decisiones sobre varias salidas.
Dentro del plantel actual aparecen dos futbolistas cuya continuidad luce garantizada: Henry Martín y Miguel Borja. Ambos delanteros cuentan con contratos vigentes y son considerados piezas clave dentro del proyecto deportivo. Por esta razón, resulta complicado imaginar que alguno abandone la institución, al menos por decisión del club.
A ellos se suma Alejandro Cárdenas, joven delantero mexicano que recibió la oportunidad de incorporarse al primer equipo por decisión de Guillermo Almada. El entrenador ha mostrado interés en desarrollar nuevos talentos dentro de la institución, por lo que el juvenil podría mantenerse como una alternativa para completar la rotación ofensiva.
La situación comenzará a complicarse con los regresos de Patricio Salas y Esteban Lozano, quienes deberán retornar al América después de finalizar sus respectivos préstamos. Ambos mexicanos tendrán que presentarse durante la preparación del siguiente torneo, aunque sus posibilidades de permanecer en el equipo son mínimas.
Otro nombre que deberá considerarse es Víctor Dávila, delantero chileno que se encuentra en proceso de recuperación después de sufrir una lesión grave. Su regreso aumentará todavía más la cantidad de opciones disponibles para Almada, quien tendrá que detrminar si el chileno entra o no en sus planes deportivos.
Finalmente, aparece el caso de José Zúñiga, quien ni siquiera fue registrado para disputar el presente torneo. El colombiano no es ni un poco del gusto de Almada, por lo que, su “regreso” es más bien meramente simbólico.
Bajo este panorama, América podría desprenderse de varios delanteros durante el próximo mercado de fichajes. De hecho, existe la posibilidad de que ninguno de los últimos cuatro futbolistas mencionados encuentre acomodo en la plantilla para 2027, pues de la sensación que ahora mismo lucen más como problemas y no soluciones.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.