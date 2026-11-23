El FC Barcelona tendrá una baja importante para su próximo compromiso en la UEFA Champions League 2026/27.

Lamine Yamal no formará parte de la nómina que viajará a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah este miércoles 25 de noviembre, luego de que los servicios médicos del club detectaran unas molestias en su tobillo derecho.

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

Afortundamente, el jugador no tiene una lesión. A través de un comunicado oficial publicado este lunes, el club confirmó que Lamine presenta molestias leves en esa zona y que quedará fuera de la convocatoria por precaución.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo. pic.twitter.com/UNqENp8pWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026

La noticia llega después de la exigente victoria por 3-2 ante el Villarreal, en la que el equipo dirigido por Hansi Flick consiguió remontar un marcador adverso. Yamal disputó los 90 minutos y tuvo participación en el desarrollo ofensivo, por lo que su ausencia en el compromiso europeo representa una modificación importante en el esquema culé.

Flick apuesta por cuidar a su figura

Aunque las molestias no fueron catalogadas como graves, el Barcelona habría optado por una postura conservadora. La intención sería evitar que el problema físico avance y termine convirtiéndose en una lesión que pueda mantener al extremo alejado de las canchas durante un período más prolongado.

El delantero de 19 años fue titular en los 17 encuentros que disputó el blaugrana durante la presente temporada y su continuidad dentro del once inicial refleja la importancia que tiene para Flick, aunque también supone una carga de minutos que el cuerpo técnico debería administrar cuidadosamente.

De acuerdo con los registros de Opta, el extremo registra 10 tantos y nueve asistencias en 13 presentaciones en el campeonato español, mientras que en la competencia europea suma tres goles y cuatro pases decisivos en cuatro encuentros.

En total, participó directamente en 26 anotaciones del conjunto azulgrana, una cifra que explica por qué su ausencia representa un contratiempo para Flick.

¿Cuándo volvería a jugar Lamine Yamal?

El próximo objetivo del Barcelona sería recuperar al internacional español para el partido contra el Deportivo, el domingo 29 de noviembre. Esa es, al menos, la previsión que comunicó la institución, aunque su participación dependerá de cómo responda el tobillo durante los próximos días.

Lamine Yamal será baja ante el Sabah por molestias en el tobillo derecho | Soccrates Images/GettyImages

Para Flick, la prioridad pasaría por conseguir un resultado positivo sin comprometer la recuperación de Yamal, especialmente en un tramo de temporada en el que el calendario exige mantener disponibles a sus futbolistas más determinantes.

El Barcelona busca sostener su buen momento en Champions

En esa línea, la baja de Lamine también representa un desafío para el Barcelona en el plano europeo. El conjunto catalán llega al compromiso frente al Sabah después de conseguir tres victorias en sus primeras cuatro presentaciones de la fase liga de la Champions League.

Por ese motivo, sumar nuevamente de a tres sería importante para mantenerse entre los equipos mejor posicionados de la clasificación y acercarse a su objetivo de avanzar directamente a los octavos de final.

Sin una de sus principales referencias ofensivas, el equipo deberá encontrar variantes para sostener su producción en ataque. Flick tendrá la posibilidad de modificar algunas piezas de su formación, aunque la prioridad pasaría por conseguir un resultado positivo sin comprometer la recuperación del campeón del mundo.

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