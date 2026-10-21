El Paris Saint-Germain confirma la gravedad de la lesión de Kvaratskhelia: ¿cuánto tiempo estará de baja?
La victoria por 4-2 frente al FC Barcelona, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, dejó un saldo preocupante para el París Saint-Germain.
Más allá de los tres puntos, el conjunto francés recibió una noticia que condicionará su planificación para los próximos meses: Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas durante un período prolongado.
El extremo deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días, según informó el club parisino. El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y nueve meses, por lo que podría perderse gran parte de la temporada.
Una lesión que cambia los planes de Luis Enrique
La gravedad de la lesión representa un contratiempo importante para Luis Enrique, que pierde a uno de sus principales recursos ofensivos en plena competencia. Kvaratskhelia se había consolidado como una pieza relevante en el ataque del PSG gracias a su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ocasiones y aportar profundidad por las bandas.
El futbolista abandonó el campo con dificultades para caminar alrededor de la hora de juego, en un encuentro que terminó con un resultado favorable para los franceses, pero que dejó consecuencias físicas difíciles de asimilar.
Su ausencia obligará al entrenador español a reorganizar las alternativas ofensivas y distribuir los minutos entre los jugadores disponibles. Además, la duración prevista de la recuperación abre interrogantes sobre la fecha de su regreso a la competencia.
Dembélé y Marquinhos también estarán fuera
En esa línea, Kvaratskhelia no fue el único jugador del PSG que terminó el partido ante el conjunto catalán con problemas físicos. Ousmane Dembélé tuvo que abandonar el terreno de juego antes del descanso por una lesión en la pierna izquierda y Marquinhos sufrió una lesión en la pierna derecha.
La acumulación de lesiones supone un desafío para el equipo, que deberá afrontar sus próximos compromisos sin tres futbolistas importantes en distintas líneas. Mientras Kvaratskhelia encara una recuperación de varios meses, las evoluciones del francés y del capitán determinarán cuándo podrán volver a estar a disposición del técnico.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.