El Real Madrid vuelve a ganar al final del partido: todas las remontadas esta temporada
El Real Madrid está teniendo una temporada llena de emociones en la 2026/27, y muchas de ellas han sido realmente fuertes para los aficionados: en total fueron seis los partidos que el Merengue ganó en los minutos finales, incluyendo El Clásico ante el FC Barcelona por LaLiga.
Uno de los protagonistas inesperados en estos encuentros fue Carlos Espí, que llegó desde el Levante como una apuesta para completar la plantilla y se pudo anotar en los libros con goles agónicos en varios de estos choques.
A continuación, repasamos todas las remontadas.
1. Espanyol 1-2 Real Madrid - Jornada 2 de LaLiga
En el primer partido de la campaña, el Merengue vino de atrás contra el Espanyol en Barcelona: arrancó ganando con un gol de Jude Bellingham a los 9 minutos, pero Álex Calatrava igualó las acciones a los 30 y Carlos Espí le dio los tres puntos a la Casa Blanca en el 90.
2. Elche 2-3 Real Madrid - Jornada 6 de LaLiga
El partido contra los de Alicante no parecía un gran escollo para el Madrid, que de hecho arrancó ganando con un gol de Matías Dituro en contra y un tanto de Kylian Mbappé.
Los dueños de casa salieron hechos una furia al segundo tiempo y gracias a Abiel Osorio y Fer Niño lograron un empate parcial impensado. Carlos Espí, una vez más, le dio la victoria a los de José Mourinho.
3. AS Roma 3-4 Real Madrid - Jornada 2 de la UEFA Champions League
Este encuentro fue un verdadero show de goles: la Roma se adelantó con un tanto de Marten de Roon, mientras que el Real Madrid empató momentáneamente gracias a Kylian Mbappé.
Un doblete de Donyell Malen le dio una ventaja a los locales que parecía irremontable, pero el Merengue llevó a cabo una nueva gesta de Champions con anotaciones de Espí, Endrick y Rüdiger.
4. FC Barcelona 1-2 Real Madrid - Jornada 10 de LaLiga
José Mourinho llegaba en la cuerda floja al Clásico y un triunfo parecía utópico por el buen andar del FC Barcelona, pero aún así lo lograron: Kylian Mbappé abrió el marcador justo antes del descanso, Raphinha empató transitoriamente y el francés puso cifras definitivas en el cierre.
5. AEK Atenas 2-3 Real Madrid - Jornada 4 de la UEFA Champions League
Otro partido copero a puro gol: los locales sorprendieron con un tanto de Aboubakary Koita a los 12 minutos, mientras que el empate llegó gracias a Jude Bellingham 20 más tarde. En el complemento, Stavro Pilo volvió a adelantar a los griegos. Kylian Mbappé a los 78' y Federico Valverde a los 92' le dieron un triunfazo al Merengue.
6. Celta de Vigo 1-2 Real Madrid Jornada 13 de LaLiga
Este sábado fue la última remontada Merengue hasta el momento. El Celta de Vigo lo ganaba gracias a un tanto tempranero de Pablo Durán, mientras que Jude Bellingham igualó a los 66 y Carlos Espí lo dio vuelta a los 85'.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.Follow BPernigotti