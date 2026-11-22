El Real Madrid está teniendo una temporada llena de emociones en la 2026/27, y muchas de ellas han sido realmente fuertes para los aficionados: en total fueron seis los partidos que el Merengue ganó en los minutos finales, incluyendo El Clásico ante el FC Barcelona por LaLiga.

Uno de los protagonistas inesperados en estos encuentros fue Carlos Espí, que llegó desde el Levante como una apuesta para completar la plantilla y se pudo anotar en los libros con goles agónicos en varios de estos choques.

A continuación, repasamos todas las remontadas.

1. Espanyol 1-2 Real Madrid - Jornada 2 de LaLiga

Espí se estrenó con el gol de la victoria en el RCDE Stadium | Alex Caparros/GettyImages

En el primer partido de la campaña, el Merengue vino de atrás contra el Espanyol en Barcelona: arrancó ganando con un gol de Jude Bellingham a los 9 minutos, pero Álex Calatrava igualó las acciones a los 30 y Carlos Espí le dio los tres puntos a la Casa Blanca en el 90.

2. Elche 2-3 Real Madrid - Jornada 6 de LaLiga

Otra vez Espí dándole tranquilidad al Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

El partido contra los de Alicante no parecía un gran escollo para el Madrid, que de hecho arrancó ganando con un gol de Matías Dituro en contra y un tanto de Kylian Mbappé.



Los dueños de casa salieron hechos una furia al segundo tiempo y gracias a Abiel Osorio y Fer Niño lograron un empate parcial impensado. Carlos Espí, una vez más, le dio la victoria a los de José Mourinho.

3. AS Roma 3-4 Real Madrid - Jornada 2 de la UEFA Champions League

El héroe en el Olímpico fue Antonio Rüdiger | Paolo Bruno/GettyImages

Este encuentro fue un verdadero show de goles: la Roma se adelantó con un tanto de Marten de Roon, mientras que el Real Madrid empató momentáneamente gracias a Kylian Mbappé.



Un doblete de Donyell Malen le dio una ventaja a los locales que parecía irremontable, pero el Merengue llevó a cabo una nueva gesta de Champions con anotaciones de Espí, Endrick y Rüdiger.

4. FC Barcelona 1-2 Real Madrid - Jornada 10 de LaLiga

Doblete de Mbappé para ganar el Clásico | David Ramos/GettyImages

José Mourinho llegaba en la cuerda floja al Clásico y un triunfo parecía utópico por el buen andar del FC Barcelona, pero aún así lo lograron: Kylian Mbappé abrió el marcador justo antes del descanso, Raphinha empató transitoriamente y el francés puso cifras definitivas en el cierre.

5. AEK Atenas 2-3 Real Madrid - Jornada 4 de la UEFA Champions League

Valverde le dio la victoria al Madrid contra el AEK | Milos Bicanski/GettyImages

Otro partido copero a puro gol: los locales sorprendieron con un tanto de Aboubakary Koita a los 12 minutos, mientras que el empate llegó gracias a Jude Bellingham 20 más tarde. En el complemento, Stavro Pilo volvió a adelantar a los griegos. Kylian Mbappé a los 78' y Federico Valverde a los 92' le dieron un triunfazo al Merengue.

6. Celta de Vigo 1-2 Real Madrid Jornada 13 de LaLiga

Una vez más Carlos Espí con el gol agónico | Diego Souto/GettyImages

Este sábado fue la última remontada Merengue hasta el momento. El Celta de Vigo lo ganaba gracias a un tanto tempranero de Pablo Durán, mientras que Jude Bellingham igualó a los 66 y Carlos Espí lo dio vuelta a los 85'.