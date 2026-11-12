El recod histórico que puede batir Harry Kane con la selección de Inglaterra

Harry Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y está a punto de sumar otro reconocimiento a una trayectoria repleta de éxitos individuales. Después de conquistar el Balón de Oro 2026, imponiéndose a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el delantero tendrá una nueva cita con la historia cuando Inglaterra se enfrente a Croacia en Wembley. El capitán será titular y alcanzará una marca que permaneció vigente durante 36 años.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó que el atacante estará desde el inicio en el compromiso correspondiente a la UEFA Nations League. De esta manera, Kane disputará su partido número 126 con los Tres Leones y dejará atrás el registro que compartía con Peter Shilton, histórico arquero que representó a su país durante dos décadas.

Harry Kane superará un récord que lleva más de tres décadas vigente

Desde su debut internacional en marzo de 2015, Kane construyó una carrera extraordinaria con la camiseta de Inglaterra. A lo largo de más de una década consiguió convertirse en uno de los principales referentes del equipo, superando progresivamente a varias leyendas del fútbol británico.

England captain Harry Kane is set to make his historic 126th appearance for his country against Croatia at Wembley Stadium 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👏 pic.twitter.com/kSO7qfYzX6 — GOAL (@goal) November 11, 2026

Antes de alcanzar esta marca, el delantero ya había dejado atrás a Wayne Rooney, quien acumuló 120 presentaciones, además de otras figuras históricas como David Beckham (115), Steven Gerrard (114), Bobby Moore (108) y Frank Lampard (106). Ahora, el único futbolista que permanecía por delante suyo era Shilton, con 125 encuentros.

El exarquero consiguió ese registro durante una extensa trayectoria internacional que comenzó en noviembre de 1970, cuando debutó frente a Alemania Oriental. Además, participó en cinco grandes torneos con Inglaterra, incluidos los Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990. Su récord permaneció intacto durante más de tres décadas, hasta la aparición de Kane.

Los jugadores con más partidos en la historia de Inglaterra

Posición Jugador Partidos 1° Peter Shilton 125 2° Harry Kane 125 3° Wayne Rooney 120 4° David Beckham 115 5° Steven Gerrard 114 6° Bobby Moore 108 7° Ashley Cole 107 8° Bobby Charlton 106 9° Frank Lampard 106 10° Billy Wright 105

Tuchel destacó la importancia de una noche especial

El entrenador de Inglaterra no ocultó su entusiasmo por el reconocimiento que recibirá su capitán en Wembley. Tuchel explicó que la jornada tendrá un significado especial, ya que los aficionados podrán celebrar también la conquista del Balón de Oro por parte del delantero.

"Será titular como capitán y será una gran ocasión para presentar el Balón de Oro a nuestros aficionados y traerlo al país. Que coincida con el día en el que consiga el récord histórico de 126 partidos es algo realmente hermoso", expresó el seleccionador en la conferencia de prensa previa.

Sin embargo, también recordó que el encuentro tendrá una importancia deportiva considerable, por lo que Kane deberá dejar de lado las emociones una vez que comience el partido. Inglaterra necesita conseguir un resultado positivo y su capitán volverá a ser una pieza fundamental.

Los próximos objetivos del delantero inglés

El propio Kane reconoció que alcanzar semejante cantidad de presentaciones representa uno de los logros más importantes de su carrera. El atacante destacó especialmente el trabajo que existe detrás de su continuidad, desde la preparación física hasta los cuidados necesarios para mantenerse en condiciones durante tantos años.

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Marc Atkins/GettyImages

Pero el récord de apariciones no es el único objetivo que tiene por delante. Actualmente, el futbolista del Bayern Múnich suma 91 goles con Inglaterra y tiene entre sus próximos desafíos alcanzar la barrera de los 100 tantos. "No me gusta ponerme límites. Es otra marca increíble que intentaré conseguir lo antes posible", aseguró.

Más allá de los reconocimientos individuales, Kane todavía tiene una cuenta pendiente con su selección: conquistar un título importante. Inglaterra no levanta un trofeo desde el Mundial de 1966 y perdió las finales de las Eurocopas de 2020 y 2024. El delantero buscará cambiar esa historia antes de ponerle punto final a su carrera internacional.

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