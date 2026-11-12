El recod histórico que puede batir Harry Kane con la selección de Inglaterra
Harry Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y está a punto de sumar otro reconocimiento a una trayectoria repleta de éxitos individuales. Después de conquistar el Balón de Oro 2026, imponiéndose a figuras como Kylian Mbappé y Lamine Yamal, el delantero tendrá una nueva cita con la historia cuando Inglaterra se enfrente a Croacia en Wembley. El capitán será titular y alcanzará una marca que permaneció vigente durante 36 años.
Este artículo fue originalmente publicado en SI FC
El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, confirmó que el atacante estará desde el inicio en el compromiso correspondiente a la UEFA Nations League. De esta manera, Kane disputará su partido número 126 con los Tres Leones y dejará atrás el registro que compartía con Peter Shilton, histórico arquero que representó a su país durante dos décadas.
Harry Kane superará un récord que lleva más de tres décadas vigente
Desde su debut internacional en marzo de 2015, Kane construyó una carrera extraordinaria con la camiseta de Inglaterra. A lo largo de más de una década consiguió convertirse en uno de los principales referentes del equipo, superando progresivamente a varias leyendas del fútbol británico.
Antes de alcanzar esta marca, el delantero ya había dejado atrás a Wayne Rooney, quien acumuló 120 presentaciones, además de otras figuras históricas como David Beckham (115), Steven Gerrard (114), Bobby Moore (108) y Frank Lampard (106). Ahora, el único futbolista que permanecía por delante suyo era Shilton, con 125 encuentros.
El exarquero consiguió ese registro durante una extensa trayectoria internacional que comenzó en noviembre de 1970, cuando debutó frente a Alemania Oriental. Además, participó en cinco grandes torneos con Inglaterra, incluidos los Mundiales de España 1982, México 1986 e Italia 1990. Su récord permaneció intacto durante más de tres décadas, hasta la aparición de Kane.
Los jugadores con más partidos en la historia de Inglaterra
Posición
Jugador
Partidos
1°
Peter Shilton
125
2°
Harry Kane
125
3°
Wayne Rooney
120
4°
David Beckham
115
5°
Steven Gerrard
114
6°
Bobby Moore
108
7°
Ashley Cole
107
8°
Bobby Charlton
106
9°
Frank Lampard
106
10°
Billy Wright
105
Tuchel destacó la importancia de una noche especial
El entrenador de Inglaterra no ocultó su entusiasmo por el reconocimiento que recibirá su capitán en Wembley. Tuchel explicó que la jornada tendrá un significado especial, ya que los aficionados podrán celebrar también la conquista del Balón de Oro por parte del delantero.
"Será titular como capitán y será una gran ocasión para presentar el Balón de Oro a nuestros aficionados y traerlo al país. Que coincida con el día en el que consiga el récord histórico de 126 partidos es algo realmente hermoso", expresó el seleccionador en la conferencia de prensa previa.
Sin embargo, también recordó que el encuentro tendrá una importancia deportiva considerable, por lo que Kane deberá dejar de lado las emociones una vez que comience el partido. Inglaterra necesita conseguir un resultado positivo y su capitán volverá a ser una pieza fundamental.
Los próximos objetivos del delantero inglés
El propio Kane reconoció que alcanzar semejante cantidad de presentaciones representa uno de los logros más importantes de su carrera. El atacante destacó especialmente el trabajo que existe detrás de su continuidad, desde la preparación física hasta los cuidados necesarios para mantenerse en condiciones durante tantos años.
Pero el récord de apariciones no es el único objetivo que tiene por delante. Actualmente, el futbolista del Bayern Múnich suma 91 goles con Inglaterra y tiene entre sus próximos desafíos alcanzar la barrera de los 100 tantos. "No me gusta ponerme límites. Es otra marca increíble que intentaré conseguir lo antes posible", aseguró.
Más allá de los reconocimientos individuales, Kane todavía tiene una cuenta pendiente con su selección: conquistar un título importante. Inglaterra no levanta un trofeo desde el Mundial de 1966 y perdió las finales de las Eurocopas de 2020 y 2024. El delantero buscará cambiar esa historia antes de ponerle punto final a su carrera internacional.
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.