El 2027 traerá consigo grandes eventos para el fútbol a nivel mundial, pero uno, extrafutbolístico, se llevará todos los flashes. Las elecciones en la FIFA pondrán a Gianni Infantino por primera vez en el ring con competidores, ya que en todas las instancias anteriores no hubo rivales que se hayan candidateado para el trono.

Según confirmó la propia FIFA este jueves, dos candidatos, además de Infantino cumplieron con el plazo límite de la medianoche en Zúrich para presentar su documentación.

🚨 CONFIRMADOS los 3 CANDIDATOS a la PRESIDENCIA de la FIFA.



🇫🇷 Philippe Diallo

🇨🇭 Gianni Infantino

🇯🇵 Kohzo Tashima



👉Las elecciones son en marzo de 2027 en Rabat. pic.twitter.com/NMQd2pYCAM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 19, 2026

¿Cuándo y cómo son las elecciones en la FIFA?

Las elecciones a la presidencia de la FIFA se celebrarán el próximo 18 de marzo durante el 77.º Congreso Ordinario de la FIFA en Rabat, Marruecos. Las 211 federaciones miembro del organismo tendrán un voto secreto a su disposición para elegir el futuro de la casa madre.

El Congreso de la FIFA recibirá la votación | UEFA/GettyImages

En la primera ronda se necesita una mayoría de dos tercios para ganar la elección, mientras que si nadie la alcanza habrá otra instancia donde se eliminará al menos votado. Llegado el caso, ya con dos candidatos se impondrá el que cuente con mayoría simple.

¿Quiénes son los candidatos?

1. Gianni Infantino - Suiza

El actual presidente va por la reelección | Sam Hodde/GettyImages

El actual presidente del organismo ostenta el cargo desde febrero de 2016 y va en búsqueda de su cuarto mandato de manera consecutiva. Fue el primer presidente post escándalo FIFA Gate y eso le valió mucho respeto en el mundillo dirigencial, aunque su imagen está deteriorada por la cercanía extrema con Donald Trump durante el Mundial 2026.

2. Philippe Diallo - Francia

El presidente de la FFF lanzó su candidatura | FRANCK FIFE/GettyImages

Se trata del actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, lo que le da el respaldo unánime de las 55 federaciones que componen el organismo europeo.



Su plataforma de campaña todavía no ha sido difundida, pero el principal punto de desencuentro con la conducción vigente radica en la ampliación del Mundial y el formato del Mundial de Clubes. Si suma adeptos por fuera de su confederación, es un serio candidato.

3. Kohzo Tashima - Japón

El presidente honorario de la JFA quiere el trono | Hiroki Watanabe/GettyImages

Es el presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol, honor que se le otorgó tras su presidencia entre 2016 y 2024. Además, es miembro del Consejo de la FIFA desde 2015. Tendría el apoyo de los países asiáticos, aunque de momento tampoco ha difundido sus propuestas para la presidencia del organismo.

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