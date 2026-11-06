Erick Sánchez le manda un dardo a los Pumas de la UNAM en la previa del Clásico capitaliano

El torneo del América ha estado por encima de lo esperado. Incluso pese a la salida de André Jardine de la dirección técnica, los de la capital del país están en el liderato general, mismo que buscarán mantener en las dos jornadas finales ante la caza de Chivas y Cruz Azul.

Este sábado los del nido de Coapa visitarán a los Pumas de la UNAM. Erick Sánchez, jugador del América ofreció declaraciones previas al cotejo. En las mismas, el mexicano recordó a los felinos que una vez más ellos se juegan todo el torneo contra las 'Aguilas'.

No lo veo así, cada torneo es lo mismo, se juegan la vida contra nosotros, en ese aspecto estoy tranquilo, el equipo está consciente, no lo vemos por eliminar a Pumas, sino para mejorar nosotros, seguir creando la fortaleza, un equipo muy unido y conseguir ese liderato, para los dos equipos es un partido especial, están jugándose la clasificación, somos conscientes de los jugadores que tienen ellos, son los partidos que me gustan jugar. Erick Sánchez

Sánchez pasó de largo del rival en turno y habló de las responsabilidades del América. El creador de juego aseguró que el equipo va a por todas con el fin de ser líderes de la Liga MX.

Sí (obsesiona el liderato), es donde nos gusta estar, es algo que el equipo está trabajando para poder conseguir. Erick Sánchez

America v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Para cerrar, Sánchez no escondió su deseo por jugar una final mano a mano contra las Chivas, sin embargo, prefiere ir paso a paso en lo que resta de semestre.

¿A quién no le gustaría tener una final así (vs Chivas)? Creo que a todo el que le preguntes te va a decir que sí, por obviamente también la rivalidad, por el tipo de partido que sería. Como dices, es un clásico. Ahora imagínate, primero es una final. A mí me gustaría con Chivas. Sin dejar de lado que a mí me gusta ir paso a paso. Ahora estamos pensando en Pumas, después estaremos pensando en Tigres y, bueno, ya después vendrá la Liguilla. Creo que es algo que a todo el mundo le gustaría, pero te digo, siempre es paso a paso e ir trabajando y mejorando para poder conseguir el objetivo que todos tenemos. Erick Sánchez

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