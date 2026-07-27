La posible alineación titular del Chelsea para enfrentarse al Western Sydney

Este martes 28 de julio el Chelsea dará comienzo a su gira de pretemporada por Australia y países del sudeste asiático con el encuentro correspondiente a la Sydney Super Cup ante el Western Sydner Wanderers.

Con Xabi Alonso al frente del equipo y con muchos jugadores buscando hacerse de un lugar en el once titular, así saldría a jugar el conjunto azul en el Accor Stadium.

La posible alineación del Chelsea vs Western

POR - Robert Sánchez: El español afronta una temporada importante para afianzarse como el portero titular del Chelsea. Su envergadura, reflejos y buen juego aéreo lo convierten en un guardameta muy fiable, y esta gira de pretemporada será clave para ganar confianza desde el inicio.

LD - Josh Acheampong: Con apenas 20 años, es uno de los canteranos con mayor proyección del club. Puede jugar tanto de lateral como de central, y estos amistosos representan una gran oportunidad para convencer a Xabi Alonso de que merece un lugar estable en la rotación del primer equipo.

DFC - Levi Colwill: El internacional inglés ya es una de las referencias de la defensa blue. Zurdo, elegante con el balón y muy seguro en la salida, está llamado a liderar la zaga durante los próximos años.

DFC - Wesley Fofana: Después de varias temporadas marcadas por las lesiones, el francés busca recuperar continuidad. Si logra mantenerse sano, su velocidad y su capacidad para defender lejos del área pueden volver a convertirlo en uno de los centrales más completos de la Premier League.

LI - Marco Palestra: Uno de los fichajes del verano. El italiano llega procedente del Atalanta y forma parte del grupo que viajó a Australia para empezar a adaptarse al equipo. Su polivalencia y recorrido por la banda lo convierten en una apuesta de futuro para el nuevo proyecto.

MC - Dário Essugo: El portugués aterrizó en Stamford Bridge tras destacar por su potencia física y agresividad en la recuperación. A sus 21 años, buscará aprovechar la pretemporada para demostrar que está preparado para competir por minutos en el mediocampo.

MC - Roméo Lavia: Cuando las lesiones le han dado tregua, ha demostrado por qué el Chelsea apostó fuerte por él. Le da equilibrio al equipo, es un gran recuperador y ofrece siempre una salida limpia desde la base de la jugada.

ED - Jamie Gittens: Incorporado este verano, el extremo inglés llega después de consolidarse en el Borussia Dortmund. Destaca por su velocidad, desborde y facilidad para encarar en el uno contra uno, cualidades que Xabi Alonso espera potenciar en su nuevo sistema.

Chelsea FC Training Session | Darren Walsh/GettyImages

MCO - Cole Palmer: La gran figura del equipo y el futbolista alrededor del cual gira el ataque del Chelsea. Con su visión de juego y su capacidad tanto para asistir como para marcar, intentará demostrarle a Tuchel que cometió un grave error al no llevarlo al Mundial.

EI - Estêvão: El brasileño es uno de los talentos jóvenes más esperados del fútbol mundial. Esta gira supone una excelente oportunidad para comenzar a mostrar todo su potencial con la camiseta del Chelsea y empezar a adaptarse al ritmo del fútbol inglés.

DC - João Pedro: El delantero brasileño llega con confianza tras haber marcado en los dos amistosos de preparación disputados antes de la gira. Le da al equipo movilidad, capacidad para asociarse fuera del área y facilidad para atacar los espacios.

Así se vería la formación del Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez

Defensas: Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marco Palestra

Mediocampistas: Dario Essugo, Romeo Lavia

Mediapuntas: Jamie Gittens, Cole Palmer, Estevao

Delantero: Joao Pedro

Así se vería la formación del Western Sydney (4-3-3)

Tigers FC v Western Sydney Wanderers FC - Australia Cup 2026 Round of 32 | Mark Nolan/GettyImages

Portero: Lawrence Thomas

Defensas: Alex Gersbach, Ruon Tongyik, Anthony Pantazopoulos, Aidan Simmons

Mediocampistas: Steven Ugarkovic, Dylan Scicluna, Bozhidar Kraev

Delanteros: Ryan Fraser, Kosta Barbarouses, Hiroshi Ibusuki

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