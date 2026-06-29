La posible alineación titular de Francia para enfrentarse a Suecia

Francia abre en Nueva Jersey su camino en los partidos de mata-mata del Mundial 2026 tras una fase de grupos aplastante en cuanto a los resultados, aunque pasaron algún que otro sobresalto ante Senegal y Noruega.

La posible alineación de Francia vs Suecia

POR: Mike Maignan - Personalidad y buen juego con los pies para un equipo al que le gusta salir jugando. Ha respondido bien en la fase de grupos y viene de atajar un penal contra Noruega.

LD: Jules Koundé - Aunque muchos lo consideran central, lleva varias temporadas rindiendo a gran nivel como lateral derecho. Su inteligencia táctica le permite interpretar distintos momentos del partido y suele ser una pieza importante para equilibrar un equipo con tantos jugadores ofensivos.

DFC: Dayot Upamecano - Fue el jugador que más pases hizo en el triunfo sobre Senegal, evidenciando la inclinación de Francia de salir jugando prolijo desde abajo. Ganó casi todos sus duelos terrestres gracias a su potencia y lectura del juego.

DFC: William Saliba - Francia recupera a uno de sus mejores centrales. A pesar de arrastrar un problema en la espalda que ya le trajo problemas, el defensor pudo entrenarse a la par de sus compañeros y perfila para ser titular en este partido crucial tras descansar ante Noruega.

LI: Theo Hernández - Sigue siendo uno de los laterales más ofensivos del fútbol internacional. Su velocidad para recorrer toda la banda y su capacidad para generar peligro en los últimos metros lo convierten en un arma muy valiosa cuando Francia necesita abrir defensas cerradas.

MC: Adrien Rabiot - Pocos jugadores entienden tan bien los ritmos de los partidos como él. Puede actuar cerca del mediocentro para ayudar en la construcción o adelantar metros para asociarse con los atacantes. El complemento perfecto para Tchouaméni.

MC: Aurélien Tchouaméni - El jugador del Real Madrid le ganó la pulseada a Kanté. Es un habitual en el mediocampo de Deschamps.

ED: Désiré Doué - Los 21 años que marcan su documento no condicen con la personalidad que y el desparpajo que muestra para jugar. Un arma más con la que cuenta Francia en su inagotable catálogo de atacantes.

MCO: Michael Olise - Llega a este Mundial en el mejor momento de su carrera. Después de una temporada brillante que lo colocó en la mira del Real Madrid, se ha convertido en una amenaza constante gracias a su zurda, capacidad de desequilibrio y facilidad para generar ocasiones de gol.

EI: Ousmane Dembélé - Más maduro en la toma de decisiones y con una enorme confianza tras sus éxitos recientes en PSG, se ha convertido en un líder dentro del campo de juego. Se mueve por todo el frente de ataque y llega con mucha facilidad al gol. Viene de despacharse con un hattrick contra Noruega.

DC: Kylian Mbappe - Sus doblete ante Senegal lo convirtió en el máximo goleador de la historia del seleccionado francés con 58 goles, superando a Olivier Giroud. Es posiblemente el delantero más peligroso del fútbol mundial gracias a su capacidad de desequilibrio, su inteligencia para jugar sin el balón y su contundencia dentro del área.

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

Así se vería la alineación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan

Defensas: Theo Hernández, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Koundé

Mediocampistas: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni

Volantes ofensivos: Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé

Delantero: Kylian Mbappe.

Así se vería la alineación de Suecia (3-4-3)

Japan v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Portero: Jacob Zetterström

Defensas: Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke

Mediocampistas: Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson

Delanteros: Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

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