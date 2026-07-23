La posible alineación titular del Manchester United para enfrentar al Rosenborg

Tras caer por la mínima ante el Wrexham en su primer ensayo de la temporada 2026/27, el Manchester United viaja a Noruega para disputar un encuentro amistoso ante el Rosenborg.

A continuación, el posible once de Michael Carrick para el partido que se jugará en Trondheim.

La posible alineación titular del Manchester United vs Rosenborg

POR - Tom Heaton: a sus 40 años, el experimentado arquero tendrá una nueva oportunidad de salir a jugar. Con Bayindir y Lammens volviendo del Mundial, otra opción para el arco es la de Dermot Mee.

LD - Leny Yoro: el francés suele ocupar la posición de central, pero tiene características que también le permiten desempeñarse como lateral, tal como ocurrió ante Wrexham.

DFC - Harry Maguire: uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel. Tras recuperar protagonismo la temporada pasada, busca afianzarse de cara a la nueva temporada aportando liderazgo y fortaleza en el juego aéreo.

DFC - Ayden Heaven: el joven central de 18 años continúa dando sus primeros pasos en el primer equipo. Zurdo, con buena salida desde el fondo y personalidad para asumir riesgos, es considerado uno de los defensores con mayor proyección del plantel.

LI - Luke Shaw: cuando las lesiones no lo tienen a maltraer, sigue siendo uno de los laterales más completos de Inglaterra. Su capacidad para incorporarse al ataque y su calidad en los centros aportan una variante ofensiva muy valiosa por la banda izquierda.

MC - Mason Mount: el ex-Chelsea afronta una temporada importante después de un ciclo marcado por problemas físicos. Este amistoso puede servirle para recuperar ritmo y volver a demostrar la intensidad y movilidad que lo convirtieron en una figura en la Premier League.

MC - Andrey Santos: El brasileño es uno de los refuerzos más interesantes del verano y viene de debutar con la camiseta del United ante Wrexham. En su primer partido dejó buenas sensaciones por su despliegue, criterio con el balón y capacidad para llegar a ambas áreas.

ED - Shea Lacey: considerado una de las mayores joyas de la academia, el extremo inglés destaca por su desequilibrio, cambio de ritmo y creatividad en el uno contra uno. El cuerpo técnico busca darle cada vez más contacto con el primer equipo durante la pretemporada.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

MCO - Jack Fletcher: hijo del exjugador Darren Fletcher, el mediapunta continúa creciendo dentro del club. En el plantel también se encuentra su hermano gemelo, Tyler.

EI - Patrick Dorgu: el danés puede desempeñarse como lateral o extremo, una versatilidad muy valorada por el cuerpo técnico. Tuvo un gran arranque en la temporada pasada, pero una lesión lo quitó continuidad.

DC - Bryan Mbeumo: tras una primera temporada de adaptación al club, el camerunés será una de las grandes figuras de cara a lo que viene. Tanto de centrodelantero como por las puntas, un jugador desequilibrante.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Tome Heaton

Defensas: Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw

Mediocampistas: Andrey Santos, Mason Mount

Volantes ofensivos: Shea Lacey, Jack Fletcher, Patrick Dorgu

Delantero: Bryan Mbeumo

Así se vería la formación del Rosenborg (4-5-1)

Sandefjord v Rosenborg - Eliteserien Norway | Trond Tandberg/GettyImages

Portero: Leopold Wahlstedt

Defensas: Jonas Svensson, Mikkel Konradsen Ceide, Tomas Nemcik, Adrian Pereira

Mediocampistas: Ole Selnæs; David Duris, Mads Bomholt, Iver Fossum, Emil Konradsen Ceide

Delantero: Amin Chiakha

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