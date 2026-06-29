La posible alineación de Noruega para enfrentar a Costa de Marfil

Noruega y Costa de Marfil protagonizarán uno de los duelos de 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambos segundos en sus respectivos grupos con 6 unidades, se medirán en Boston por un lugar en la siguiente instancia del certamen.

El ganador se enfrentará en 8vos al vencedor del partido entre Brasil y Japón. El perdedor, se vuelve a casa.

A continuación, las posibles alineaciones de cada uno de los equipos.

La posible alineación de Noruega

POR - Ørjan Nyland: El arquero del Sevilla es uno de los jugadores más experimentados del plantel con 73 partidos defendiendo el arco de su país. No logró mantener la valla invicta en los dos partidos que jugó ante Irak y Senegal.

LD - Marcus Pedersen: Viene de ser protagonista ante Senegal, partido en el que marcó su primer gol con la selección. Como lateral, aporta recorrido, intensidad y una salida constante por la banda derecha.

DFC - Kristoffer Ajer: El defensor del Brentford le da presencia física a la zaga. Mide casi dos metros, domina bien el juego aéreo y tiene la capacidad de conducir desde atrás cuando Noruega necesita superar la primera línea de presión.

DFC - Torbjørn Heggem: Es una de las piezas que busca consolidarse en la defensa noruega. Zurdo, fuerte en los duelos y disciplinado tácticamente, aparece como un complemento útil para una última línea que necesita solidez ante delanteros potentes.

LI - David Møller Wolfe: Lateral moderno, con energía para sumarse al ataque y volver rápido a posición defensiva. Su proyección por izquierda puede ser clave para darle amplitud a una Noruega que suele cargar mucho juego por dentro.

MC - Martin Ødegaard: El capitán es el cerebro del equipo. Ante Senegal asistió a Haaland en sus dos goles. Noruega depende mucho de su visión de juego, su pausa y la precisión que puede aportar en los últimos metros.

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

MC - Sander Berge: El del Fulham es el que le da equilibrio y presencia física en el centro del campo. Su altura le permite imponerse en segundas jugadas, pero también tiene buen pie para darle continuidad a la posesión cuando Noruega necesita bajar el ritmo.

MC - Fredrik Aursnes: Un volante completo. Puede jugar como interior, mediocentro o incluso más abierto. Le da versatilidad, apareciendo tanto en la recuperación como en la creación de juego.

EI - Antonio Nusa: El delantero de 21 años es explosivo, encarador. Sale del molde del típíco jugador noruego. Su habilidad en el uno contra uno le permite romper defensas y ser un complemento perfecto para los tanques de arriba.

DC - Alexander Sørloth: Delantero de gran porte físico, pero con más recursos que el simple juego aéreo. Puede fijar centrales, descargar de espaldas y atacar espacios, una combinación que le permite convivir con Haaland sin pisarse en la zona de definición.

DC - Erling Haaland: La gran figura y el referente de este equipo. Marcó dos goles en cada uno de los partidos que jugó ante Irak y Senegal y va por más.

Así se vería la formación de Noruega (4-3-3)

Portero: Ørjan Nyland

Defensores: Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

Mediocampistas: Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes

Delanteros: Antonio Nusa, Alexander Sørloth, Erling Haaland

Así se vería la formación de Costa de Marfil (3-5-2)

Curacao v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

Portero: Yahia Fofana

Defensores: Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Operi Mediocampistas: Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Amad Diallo, Yan Diomande

Delanteros: Ange-Yoan Bonny, Nicolas Pépé.

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