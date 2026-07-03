Una de las grandes sorpresas en las rondas de eliminación de esta Copa del Mundo 2026 será sin lugar a duda la victoria en tanda de penaltis de la selección de Paraguay sobre la selección de Alemania en los dieciseisavos de final.

Por su parte, la selección de Francia que parte como una de las máximas favoritas al título, derrotó a la selección de Suecia y se instaló en octavos de final tras vencerla 3-0 con un doblete de Kylian Mbappé y un tanto más de Bradley Barcola.

El cotejo de estos combinados será desde el Estadio Filadelfia el sábado 4 de julio a las 17:00 horas (Estados Unidos), 15:00 horas (México) y 22:00 horas (España).

De esa manera, los dejamos con las alineaciones titulares del cuadro guaraní y el galo.

La alineación de Paraguay vs Francia en los octavos de final

Orlando Gill fue figura de Paraguay ante Alemania | Ian MacNicol/GettyImages

PO: Orlando Gill - El guardameta de San Lorenzo fue la sensación en la tanda de penaltis ante Alemania y durante el juego con sus atajadas.

LD: Juan Cáceres - Es un lateral derecho dinámico y ofensivo. Fuerte en duelos mano a mano y con buena proyección y centros. Se ha consolidado como titular en la selección.

DFC: Gustavo Gómez - Es un central experimentado y capitán de la Albirroja. Fuerte en el juego aéreo, líder defensivo y con buena salida de balón. Uno de los pilares históricos de Paraguay.

DFC: José Canale - Es un central fuerte y aguerrido, destacado por su intensidad en la marca, buen juego aéreo y capacidad para imponerse en los duelos físicos.

LI: Júnior Alonso - El plurifuncional lateral izquierdo es un experimentado, fuerte en marca y juego aéreo. Aporta solidez y liderazgo en la defensa paraguaya.

MD: Miguel Almirón - El jugador del Atlanta United posee experiencia, velocidad y desborde por derecha.

MC: Damián Bobadilla - El jugador del Atlético Mineiro es un pivote o mediocentro defensivo con buena técnica y llegada.

MC: Andrés Cubas - El ayuda al equilibrio del equipo. Es un centrocampista incansable en la recuperación, disciplinado tácticamente y muy eficaz para proteger a la defensa y distribuir el balón con sencillez.

MC: Matías Galarza - Es un mediocampista dinámico y técnico, con buena conducción de balón, llegada al área rival y capacidad para conectar el mediocampo con el ataque.

MI: Julio Enciso - El elemento del Brighton es un talento joven con regate y disparo. Posee un excelente regate, disparo lejano y creatividad. Uno de los mayores talentos jóvenes de Paraguay.

DC: Gabriel Ávalos - Es un delantero centro de gran potencia física, fuerte en el juego aéreo y con buen instinto goleador. Es una referencia constante dentro del área.

Así se vería la formación de Paraguay (5-4-1)

Portero: Orlando Gil.

Defensas: Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José Canale, Júnior Alonso.

Mediocampistas: Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza, Julio Enciso.

Delantero: Gabriel Ávalos.

La alineación de Francia vs Paraguay en los octavos de final

Mbappé es junto a Messi líder de goleo con seis goles | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

PO: Mike Maignan - Es uno de los mejores guardametas del mundo. Destaca por sus reflejos, seguridad bajo los palos, liderazgo y excelente juego con los pies.

LD: Jules Koundé - El polivalente defensor es rápido, fuerte y muy inteligente tácticamente. Sobresale por su capacidad para marcar a extremos veloces y aportar salida de balón.

DFC: Dayot Upamecano - Es un central potente físicamente, dominante en los duelos individuales y con gran capacidad para anticipar y corregir.

DFC: William Saliba - Es un zaguero muy seguro. Destaca por su excelente posicionamiento, calma con el balón y solidez defensiva.

LI: Lucas Digne - Es un lateral experimentado, con gran recorrido por la banda, buenos centros y equilibrio entre defensa y ataque.

MC: Aurélien Tchouaméni - Es el ancla del mediocampo. Recupera balones, protege a la defensa y distribuye el juego con precisión.

MC: Adrien Rabiot - Es un mediocampista de gran despliegue físico, elegante con el balón y con capacidad para llegar al área rival.

ED: Ousmane Dembélé - El vigente Balón de Oro es un extremo explosivo y muy habilidoso. Destaca por su velocidad, regate y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

MP: Michael Olise - Es un futbolista creativo, con una técnica exquisita, gran visión de juego y un excelente golpeo de balón.

EI: Bradley Barcola - Es un atacante muy rápido y desequilibrante, con gran capacidad para romper líneas y generar peligro por la banda.

DC: Kylian Mbappé - Es la gran estrella de Francia y uno de los mejores futbolistas del mundo. Combina una velocidad extraordinaria, definición letal, regate y capacidad para decidir partidos importantes.

Así se vería la formación de Francia (4-2-3-1)

Portero: Mike Maignan.

Defensas: Jules Koundé, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Lucas Digne.

Mediocampistas: Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola.

Delantero: Kylian Mbappé.

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