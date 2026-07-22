Barcelona vs Europa: previa, predicciones y alineaciones

El Mundial ya es cosa del pasado y la atención poco a poco vuelve a los clubes. El Barcelona campeón de la última Liga comienza con la preparación para una nueva temporada y este viernes enfrentará al CE Europa en el primero de sus partidos amistosos.

El conjunto culé volverá al ruedo luego de su último encuentro disputado allá por fines de mayo ante Valencia, con la Liga ya obtenida tres jornadas antes con el espectacular triunfo sobre el Real Madrid por 2-0. En aquel duelo en Mestalla, fue triunfo para los Che por 3 a 1.

Tras este partido, el Barcelona tiene previsto enfrentarse al Birmingham City en suelo inglés el próximo viernes 31. A continuación, toda la información de este amistoso.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien se trata de un amistoso de preparación en el que Flick comience a evaluar jugadores y alinee futbolistas que no suelen ser titulares, la diferencia de jerarquía entre ambos planteles favorece ampliamente a los culés.

Pronóstico: Barcelona 3-0 Europa

¿A qué hora se juega el Barcelona vs CE Europa?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Ciutat Esportiva Joan Gamper

: Ciutat Esportiva Joan Gamper Fecha : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Hora: 08:00 EE.UU (Este), 06:00 MEX, 14:00 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el CE Europa

Partidos jugados: 8

8 Barcelona : 4

: 4 Empate : 3

: 3 CE Europa: 1

Último partido entre ambos: 14/02/1931 - Barcelona 2-0 CE Europa - LaLiga 1930/31

Últimos 5 partidos

Barcelona CE Europa Valencia 3-1 Barcelona 23/05/26 Celta de Vigo B 3-2 CE Europa 07/06/26 Barcelona 3-1 Betis 17/05/26 CE Europa 1-1 Celta de Vigo B 31/05/26 Alavés 1-0 Barcelona 13/05/26 CE Europa 3-2 UD Ibiza 23/05/26 Barcelona 2-0 Real Madrid 10/05/26 Gimnástic 2-1 CE Europa 16/05/26 Osasuna 1-2 Barcelona 02/05/26 CE Europa 3-3 Villarreal B 10/05/26

¿Cómo ver el Barcelona vs CE Europa por Televisión y Streaming online?

El encuentro se juega a puertas cerradas y no será retransmitido

Últimas noticias del Barcelona

El Barça fue el club que más jugadores le aportó a la selección española campeona del mundo. Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Eric Garcia, Pau Cubarsí y Joan García festejaron el título y se reincorporarán a los entrenamientos en las próximas semanas.

En cuanto al mercado de pases, el Barcelona cerró la contratación del delantero alemán Karim Adeyemi (será presentado este jueves) y de la joven promesa Jesse Bisiwu, jugador de 18 años procedente del Brujas belga. Anthony Gordon es otra de las caras nuevas, mientras que Ronald Araujo podría ser uno de los que salga en esta ventana.

Últimas noticias del CE Europa

Els protagonistes de l’entrenament de la tarda 🧤



Nil Ruiz 🤝 Lucas Madrigal pic.twitter.com/n5VOmIbAJG — Club Esportiu Europa (@CEEuropa) July 20, 2026

El equipo de la Primera RFEF viene de hacer una gran campaña en la última temporada, aunque no le alcanzó para ascender a la Segunda División. Tras obtener el 5° en la liga, cayó en la promoción ante el Celta de Vigo B.

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