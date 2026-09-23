Bruno Guimaraes defiende a Vinícius de las críticas por no lanzar el penal ante Noruega en el Mundial 2026

La eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 todavía genera repercusiones. Casi tres meses después de aquella derrota por 2-1, Bruno Guimaraes volvió a referirse al penal que falló cuando el encuentro estaba 0-0 y aprovechó para despejar las dudas sobre el papel de Vinícius Jr. en aquella jugada.

El mediocampista reveló que Carlo Ancelotti había establecido durante la charla previa al partido quién sería el encargado de ejecutar los penales. La elección había recaído sobre él, por lo que descartó que el delantero del Real Madrid hubiera evitado asumir la responsabilidad.

“No era Vini. Quien tenía que patear el penal era yo”, explicó Bruno.

🇧🇷 | MUNDIAL 2026: “¿Por qué no pateó Vinícius el penal? Hicimos una estadística del último año. El mejor para patear era Neymar, después Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno, después Martinelli.



Bruno Guimarães era el mejor en campo”. pic.twitter.com/ij13DO9E4f — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 6, 2026

El gesto que generó las críticas

En los segundos previos al remate, varios futbolistas brasileños tuvieron contacto con la pelota antes de que Guimaraes finalmente se hiciera cargo de la ejecución. Esa secuencia alimentó las especulaciones posteriores y provocó críticas hacia Vinícius, pero el jugador del Arsenal aseguró que no hubo ningún conflicto interno.

Según explicó, el movimiento entre los futbolistas formaba parte de un intento por generar dudas en el arquero noruego Orjan Nyland antes del lanzamiento. Por ese motivo, consideró injusto que la acción terminara siendo interpretada como una negativa del delantero a patear.

“Después de una eliminación aparecen muchas conspiraciones que no tienen sentido. Un jugador toma la pelota, se la pasa a otro, incluso para intentar engañar al arquero. Eso fue lo que ocurrió”, señaló.

Bruno asume el error y mira hacia adelante

El volante también reconoció que el fallo tuvo un impacto importante a nivel personal. El penal llegó apenas a los 13 minutos del partido y Brasil terminó quedándose fuera del torneo tras la remontada noruega.

FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NOR | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

“Perder un penal forma parte del fútbol, pero nunca estamos preparados para que suceda. Todavía me duele y es una cicatriz reciente”, admitió Bruno.

Sin embargo, lejos de esquivar nuevamente una situación similar, aseguró que volvería a asumir la responsabilidad si Ancelotti lo designara. “Si hay otro penal y me lo delegan, no me voy a esconder. Lo patearía de nuevo mil veces”, afirmó.

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