Chelsea vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

Uno de los clásicos londineses se muda a Australia. El Chelsea y el Tottenham se ven las caras este sábado 1° de agosto en el marco de la Sydney Super Cup, el torneo amistoso de preparación en el que también particián el Sydney FC y el Western Sydney Wanderers.

El conjunto de Xabi Alonso viene de superar por 6 a 4 al Western Sydney en el encuentro que abrió la Copa. Satpaev abrió el marcador y tras la remontada del conjunto local, Dario Essugo puso el 2-2 parcial antes del final del primer tiempo. Ya en la segunda mitad, el tanto de Jamie Gittens y el triplete de Joao Pedro sentenciaron la historia.

Los Spurs, por su parte, llegan al derbi tras empatar 1-1 ante el Sydney FC, con posterior triunfo en los penales por 4 a 2. Mathys Tel marcó el único tanto de un equipo que presentó un once titular con muchas rotaciones.

A continuación, toda la información para este gran encuentro de pretemporada.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien son dos viejos conocidos que se enfrentan seguido en la Premier, el marco es completamente distinto al tratarse de un partido amistoso en el extranjero. Los entrenadores aprovechan para probar jugadores y la disciplina táctica no es la misma que en la competencia oficial.

Se espera mucha acción en las áreas, con goles en ambas porterías. Por la facilidad con la que anota y la jerarquía de sus atacantes, el triunfo estará del lado azul.

Pronóstico: Chelsea 3-2 Tottenham

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Tottenham?

Ciudad : Sydney, Australia

: Sydney, Australia Estadio : Accor Stadium

: Accor Stadium Fecha : sábado 1° de agosto

: sábado 1° de agosto Hora: 05:45 EE.UU (Este), 03:45 MEX, 11:45 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Tottenham (últimos 5 partidos)

Chelsea : 5

: 5 Empates : 0

: 0 Tottenham: 0

Último enfrentamiento: 19/05/26 - Chelsea 2-1 Tottenham - Premier League Fecha 37

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Tottenham Western Syndey 4-6 Chelsea 28/07/26 Sydney FC 1 (2)-(4) 1 Tottenham 29/07/26 Sunderland 2-1 Chelsea 24/05/26 Auckland FC 0-2 Tottenham 26/07/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26 Tottenham 1-0 MK Dons 22/07/26 Chelsea 0-1 Man. City 16/05/26 Tottenham 1-0 Everton 24/05/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Tottenham por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Chelsea

Más allá del resultado del debut, Xabi Alonso dejó claro que su prioridad pasa por el crecimiento colectivo: "Hubo momentos en los que nos costó encontrar soluciones. Tenemos que aprender de esas situaciones porque se van a repetir muchas veces durante la temporada". El entrenador valoró especialmente la capacidad de reacción de su equipo y aseguró que este tipo de partidos "serán muy útiles para el futuro". Tras medirse con los Spurs, los Blues continuarán la gira con amistosos en Hong Kong, Yakarta y Johor antes de regresar a Inglaterra para enfrentar a la Real Sociedad en el último ensayo previo al inicio de la temporada.

En cuanto al plantel, Romeo Lavia continúa recuperándose de una molestia muscular y es duda para este compromiso, aunque Alonso se mostró optimista sobre su evolución. Morgan Rogers sigue ausente tras recibir descanso por su participación en el Mundial y se incorporará una vez concluya la gira.

Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super Cup | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (4-2-3-1): Sánchez; Palestra, Achemapong, Colwill, Emenalo; Watson, Essugo; Estevao, Palmer, Gittens; Pedro.

Últimas noticias del Tottenham

El equipo llega al clásico londinense después de iniciar su participación en la Sydney Super Cup frente al Sydney FC, en una gira que también incluyó un amistoso previo contra Auckland FC en Nueva Zelanda. Roberto De Zerbi está aprovechando estos encuentros para comenzar a implantar su idea de juego y dar rodaje a varias de las incorporaciones realizadas durante el mercado.

Los Spurs viajaron a Australia con refuerzos de peso como Sandro Tonali, Conor Gallagher, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke y Mateus Fernandes. En cambio, Mohamed Kudus, Xavi Simons, Dejan Kulusevski y Wilson Odobert permanecieron en Londres recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence y Marcos Senesi tampoco integraron la gira tras disputar las últimas instancias del Mundial.

Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super Cup | Matt King/GettyImages

Posible alineación del Tottenham (4-2-3-1): Dubravka; Robertson, Hardy, Davies, Kyerematen; Gray, Tonali; Yang, Gallagher, Tel; Richarlison.

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