Chelsea vs Western Sydney: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea pone en marcha su gira de pretemporada por Asia y el Pacífico cuando este martes 28 de julio se enfrente a Western Sydney Wanderers en el Accor Stadium. El encuentro corresponde a la Sydney Super Cup que también reúne también al Tottenham y al Sydney FC.

El encuentro marcará la primera presentación de los Blues ante público desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo. Será, además, el inicio de una gira de cinco partidos que se extenderá hasta principios de agosto y que servirá para que el técnico español siga moldeando a un equipo con muchas caras nuevas.

Del otro lado estará un Western Sydney Wanderers que encara una nueva reconstrucción tras una floja temporada en la A-League. El conjunto australiano buscará aprovechar el apoyo de su público para dar el golpe frente a uno de los gigantes de la Premier League.

A continuación, toda la información para seguir de cerca este partido de preparación.

Pronóstico SI Fútbol

La principal incógnita del partido pasa por ver cómo empieza a tomar forma el Chelsea de Xabi Alonso. El técnico español apuesta por un fútbol de posesión, con mucha movilidad entre líneas y una presión agresiva cuando se pierde el balón, conceptos que seguramente dominarán el desarrollo del encuentro. Frente a un rival de menor jerarquía, los Blues deberían monopolizar la pelota y generar constantes situaciones de peligro a partir del talento de futbolistas como Cole Palmer, João Pedro y Estêvão.

Western Sydney Wanderers probablemente plantee un partido replegado, buscando cerrar espacios y aprovechar los contraataques. Si consigue resistir durante los primeros minutos podrá incomodar al conjunto inglés, aunque la sensación es que la calidad individual de Chelsea terminarán marcando la diferencia.

Pronóstico: Chelsea 3-0 Western Sydney Wanderers

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Western Sydney Wanderers?

Ciudad : Sydney, Australia

: Sydney, Australia Estadio : Accor Stadium

: Accor Stadium Fecha : martes 28 de julio

: martes 28 de julio Hora: 05:45 EE.UU (Este), 03:45 MEX, 11:45 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el

Western Sydney Wanderers

Será el primer partido entre ambos equipos

Últimos 5 partidos

Chelsea Western Sydney Sunderland 2-1 Chelsea 24/05/26 Cooma Tigers 0-2 Western Sydney 22/07/26 Chelsea 2-1 Tottenham 19/05/26 Western Sydney 0-2 Melbourne Victory 25/04/26 Chelsea 0-1 Man. City 16/05/26 Wellington Phonix 2-1 Western Sydney 18/04/26 Liverpool 1-1 Chelsea 09/05/26 Western Sydney 0-2 Sydney FC 11/04/26 Chelsea 1-3 Forest 04/05/26 Melbourne City 3-0 Western Sydney 11/04/26

¿Cómo ver el Chelsea vs Western Sydney Wanderers por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, CBS Sports Golazo México Claro Sports España -

Últimas noticias del Chelsea

Chelsea afronta este amistoso con una mezcla de figuras consolidadas, fichajes y varios juveniles que recibieron la oportunidad de integrar la gira. La gran ausencia será Morgan Rogers, incorporación récord procedente del Aston Villa, quien continúa de vacaciones tras su participación en el Mundial y recién se sumará al plantel después de la gira asiática. Tampoco estarán disponibles Emmanuel Emegha y Geovany Quenda, ambos lesionados.

En el mercado de pases, los Blues llegan con varias caras nuevas que buscarán ganarse un lugar desde el inicio de la pretemporada. João Pedro y Marco Palestra ya están integrados al grupo, mientras que varios jóvenes de la academia, entre ellos Landon Emenalo, intentarán convencer a Alonso de que pueden tener un papel durante la temporada.

Chelsea FC Training Session | Darren Walsh/GettyImages

Posible alineación de Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Josh Acheampong, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marco Palestra; Dario Essugo, Romeo Lavia; Jamie Gittens, Cole Palmer, Estevao; Joao Pedro.

Últimas noticias de Western Sydney Wanderers

Western Sydney Wanderers encara este compromiso como una gran oportunidad para medir el progreso de un plantel que atraviesa una profunda renovación. Tras una decepcionante campaña en la A-League, el entrenador Ufuk Talay inició una reconstrucción con varias incorporaciones y utilizará este partido para evaluar a su nuevo equipo frente a un rival de máxima exigencia.

La principal cara nueva es Ryan Fraser, exjugador de Bournemouth, Newcastle y Southampton, quien aportará experiencia internacional a un plantel muy renovado.

A-League Men Rd 26 - Western Sydney Wanderers v Melbourne Victory | Steve Christo - Corbis/GettyImages

Posible alineación de Western Sydney Wanderers (4-4-2): Holmes; Scicluna, Barie, Pantazopoulos, Gersbach; Waraga, Thurgate, Brillante, Kraev; Fraser, Borello

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