¿Cómo fue el camino de Cruz Azul para llegar a la gran final del Clausura 2026?

La afición de Cruz Azul espera con ansias poder celebrar un nuevo título de Liga MX y no tener que esperar por un largo tiempo como ocurrió anteriormente, cuando estuvieron más de 20 años sin poder consagrarse como el mejor equipo del campeonato pese a haber llegado a tantas finales.

El técnico interino Joel Huiqui | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Este domingo 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, La Máquina Celeste buscará pitar en territorio ajeno ante Pumas para hacerse con su décima estrella, aunque el inmueble, no es tan ajeno, ya que hace poco fungió como su hogar para los duelos de local, logrando la increíble marca de 29 partidos sin conocer la derrota, con 21 victorias y ocho empates, a nada de llegar a los 30 si se impone a los felinos o si consigue el empate en el tiempo reglamentario.



Para el actual Clausura 2026, los de La Noria tenían como entrenador al argentino Nicolás Larcamón, el cual arrancó bien pero se fue diluyendo conforme avanzaba el campeonato, entre el torneo local y la Copa Campeones de la CONCACAF. Con la desafortunada lesión del arquero colombiano Kevin Mier, Andrés Gudiño se encargó del arco en casi toda la fase regular, mas tuvo que ceder el puesto una vez que el cafetalero estuvo recuperado. Durante el certamen, perdieron al lateral derecho Jorge Sánchez porque fue fichado por el PAOK Salónica de Grecia, teniendo que apostar por los más jóvenes de la plantilla. Los únicos refuerzos fueron los argentinos Agustín Palavecino y Nico Ibáñez, así como el delantero nigeriano Osinachi Ebere. Y debido a la concentración de la selección mexicana, perdieron a Erik Lira para el inicio de la Fiesta Grande.



Arrancando el torneo, Larcamón y sus pupilos lo hicieron con el pie izquierdo porque perdieron 2-1 con León, pero en la siguiente fecha lograron reponerse al pegarle 2-0 al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, el cual fungió como su casa luego de no poder seguir en Ciudad Universitaria. En la Fecha 3, por increíble que pareciera, jugaron de local contra el local Puebla, venciendo por la mínima. Tiempo después, se impusieron 3-4 a Juárez y dividieron unidades con Toluca al registrar un empate 1-1 en el Infierno. Le siguieron dos triunfos 2-1 ante Tigres y Chivas, así como un 0-2 sobre Monterrey y otro 1-2 frente a Santos Laguna. En la Fecha 10, golearon 3-0 a San Luis, pero comenzó el camino del declive para Larcamón sumado a la eliminación en Concachampions.

Nicolás Larcamón | Agustin Cuevas/GettyImages

La Máquina vivió un empate 2-2 ante Pumas en Ciudad Universitaria, pese a ir ganando 0-2 en el primer tiempo. Mazatlán estuvo a nada de darles una sorpresa, pero a cinco minutos del final el uruguayo Gabriel Fernández cerró el 1-1. Pachuca los doblegó 1-2 y rescataron la igualada 1-1 frente al América en el Clásico Joven. Todo continuó con el empate 1-1 contra Xolos y la gota que derramó el vaso para la era Larcamón fue la igualada 1-1 ante Querétaro en La Corregidora tras un gol y autogol de Jeremy Márquez. Con seis duelos sin poder sacar los tres puntos, la directiva cortó al sudamericano para poner a Joel Huiqui como interino, debutando con una goleada 4-1 sobre Necaxa en la última jornada, que significó el corto regreso al Estadio Banorte Azteca.



Pese a que varios periodistas, analistas y aficionados dijeron que era un error cortar a Larcamón poco antes de la Liguilla, El apodado Pocachontas ha callado bocas porque lleva cuatro triunfos en seis encuentros. Al quedar tercero de la general, Cruz Azul tuvo como rival al Atlas, sexto de la general. En los cuartos de Ida, celebrados en el Estadio Jalisco, el argentino Carlos Rotondi y Ebere pusieron el 0-2, mas Arturo González y Aldo Rocha lograron hacer regresar a los Rojinegros con el 2-2, pero al final, un polémico penal que convirtió el nigeriano para hacer su doblete puso contra las cuerdas a los locales. En la vuelta, en el Coloso de Santa Úrsula, el argentino José Paradela puso el único tanto para el 4-2 global.



En semifinales, La Máquina chocó contra el segundo lugar, Chivas, en un cotejo lleno de polémica que sigue dando de que hablar gracias al trabajo arbitral. Antes de entregar el Estadio Banorte a la FIFA, se pudo vivir un 2-2 que comenzó con Santiago Sandoval anotando para los rojiblancos, con Carlos Rodríguez hallando el empate en menos de diez minutos. Para el segundo tiempo, Ángel Sepúlveda volvió a darle la ventaja a los visitantes, no obstante, vino el penal dudoso que Ebere convirtió tras haber recibido una supuesta falta de Bryan González. Para la vuelta en el Estadio Jalisco, ya que el Estadio Akron también se entregó a la FIFA, Márquez anotó apenas a los cinco minutos y Omar Govea respondió a la brevedad a los tres minutos posteriores. Al final, Palavecino logró batir el arco contrario al 66’ para poner a su equipo en la gran final al conseguir el 3-4 global.

Osinachi Ebere | ULISES RUIZ/GettyImages

Por último, en la final de Ida, vivida en el Estadio Ciudad de los Deportes, los celestes fueron los amos totales de la posesión, aunque no pudieron vencer al guardameta tico Keylor Navas que mantiene con vida a los auriazules para la vuelta de este domingo, donde Huiqui podría dar la vuelta que no pudo dar como futbolista profesional tras haber perdido tres finales de liga.