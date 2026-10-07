¿Cómo les fue a los jugadores del Real Madrid en el parón de selecciones de octubre?

La Fecha FIFA de octubre dejó diferentes sensaciones en el Real Madrid: un total de 15 futbolistas merengues fueron convocados inicialmente por sus respectivas selecciones, aunque no todos tuvieron el mismo protagonismo durante los compromisos disputados.

Mientras algunos acumularon una importante cantidad de minutos, otros fueron dosificados por sus entrenadores y hubo casos que terminaron antes de tiempo por problemas físicos.

INTERNATIONAL BREAK IS OVER!



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Con el regreso de los internacionales a Valdebebas, José Mourinho comienza a recuperar progresivamente a su plantel de cara al regreso de la actividad en LaLiga 2026/27 y a los próximos compromisos de la UEFA Champions League.

A continuación, repasamos la actividad de los convocados:

1. Denzel Dumfries - Países Bajos

UEFA Nations League Nederland v Servië | ANP/GettyImages

Dumfries fue titular en los cuatro partidos de Países Bajos ante: Alemania, Serbia, Grecia y nuevamente Serbia. El lateral completó 90 minutos en tres encuentros y 80 en el restante, alcanzando los 350' en apenas diez días.



Su elevada carga de partidos lo convierte en uno de los jugadores a seguir de cara al próximo compromiso merengue ante el Villarreal, el próximo sábado.

2. Vinícius Jr. y Endrick - Brasil

FBL-ENG-BRA-FRIENDLY-EURO 2024 | BEN STANSALL/GettyImages

Los dos brasileños tuvieron una participación activa con su selección y disputaron los tres compromisos de la fecha FIFA: Brasil se enfrentó dos veces a Australia en Oceanía, con un empate y una victoria, antes de cerrar su gira con un contundente 0-4 ante India.



Para Endrick, además, estos partidos fueron importantes para recuperar ritmo competitivo después de haber tenido poco protagonismo durante el comienzo de la temporada con el Real Madrid.

3. Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté - Francia

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TUR-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Camavinga ganó protagonismo con Francia y sumó 116 minutos netos de juego: participó en el empate 2-2 ante Italia y la victoria 4-1 frente a Bélgica.



Mbappé, por su parte, tuvo una participación muy breve durante el parón internacional: fue titular ante Turquía y marcó el gol de la victoria por 1-0, pero tuvo que abandonar el campo a los 59 minutos después de sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.



Konaté también tuvo que volver a Valdebebas antes de tiempo: el defensor

sufrió un esguince en la rodilla derecha durante el inicio de la concentración con Les Bleus y debió abandonar la convocatoria antes del primer compromiso.

4. Arda Güler - Turquía

UEFA Nations League België v Turkije | ANP/GettyImages

El futbolista merengue disputó las tres derrotas de Turquía, todas como titular y durante los 90 minutos: el 0-1 ante Francia, el 1-4 con Italia y el 0-3 frente a Bélgica.



El mediocampista no registró goles ni asistencias y, después de acumular tres tarjetas amarillas, quedó fuera del siguiente compromiso por sanción.

5. Brahim Díaz - Marruecos

World Cup Quarterfinal France v Morocco | ANP/GettyImages

Díaz también tuvo una escasa participación con Marruecos durante la fecha FIFA. El atacante disputó dos encuentros, comenzando con 68 minutos en la victoria por 2-0 ante Lesoto. Cuatro días después, fue titular y jugó 25' frente a Mali, en un empate 1-1.

6. Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold - Inglaterra

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4 | Michael Regan - The FA/GettyImages

Bellingham disputó cuatro encuentros con Inglaterra y acumuló 273 minutos: fue titular y completó los 90 minutos ante España, ingresó durante el segundo tiempo frente a República Checa y volvió a jugar todo el partido contra Croacia, donde marcó un gol y dio tres asistencias. Finalmente, disputó 73 minutos en la victoria 3-0 ante los checos en Wembley.



Por su parte, Alexander-Arnold disputó dos de los cuatro encuentros: fue titular y completó los 90 minutos ante República Checa y nuevamente frente a los checos en el último compromiso; permaneció en el banco de suplentes en las victorias ante España y Croacia.

7. Bernardo Silva - Portugal

Bernardo Silva (Portugal) seen during UEFA Nations League | SOPA Images/GettyImages

El portugués fue uno de los madridistas que menos participó durante la fecha FIFA: Jorge Jesus apenas recurrió al mediocampista en los cuatro encuentros de la Nations League.



Silva se quedó sin jugar ante Gales y Dinamarca y solo ingresó en los dos partidos frente a Noruega, con apenas cuatro minutos en cada uno. En total, disputó ocho minutos durante el parón.

8. Yan Diomandé - Costa de Marfil

FBL-CAF-2027-QUALIFIER-CIV-GHA | ISSOUF SANOGO/GettyImages

El delantero merengue disputó los tres encuentros con el combinado marfileño: fue titular ante Ghana y Somalia por la clasificación a la Copa Africana de Naciones y, posteriormente, ingresó desde el banco frente a Camerún, sumando 29 minutos en la derrota por 1-0.



Ante Somalia, además, registró dos tiros al arco.

9. Marc Cucurella, Dean Huijsen y Carlos Espí - España

FBL-EUR-NATIONS-ESP-CRO | JAVIER SORIANO/GettyImages

Cucurella disputó tres de los cuatro encuentros de España y acumuló 270 minutos: fue titular y completó los 90 minutos ante Inglaterra, Croacia y nuevamente Croacia. Su única ausencia se produjo en el triunfo 3-1 frente a República Checa, donde permaneció en el banco de suplentes.





Huijsen, por su parte, fue suplente en tres de los cuatro encuentros de La Roja y solo tuvo protagonismo ante Croacia, partido en el que fue titular y completó los 90 minutos en la victoria por 4-1.



Asimismo, Espí cerró una fecha FIFA especialmente positiva pese a no poder debutar con la selección absoluta de España: el delantero fue convocado de urgencia por Luis de la Fuente y trabajó junto al plantel mayor, aunque quedó fuera de la convocatoria en los dos partidos ante República Checa y Croacia. Su gran actuación llegó con la Sub-21, donde marcó cinco goles y dio dos asistencias en la goleada 13-0 frente a San Marino.

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