Cómo ver el Barcelona vs Real Sociedad en EEUU por la jornada 7 de LaLiga 2025/2026

La jornada 7 de LaLiga tendrá el duelo especial entre el FC Barcelona y la Real Sociedad en Catalunya, donde el dueño de casa buscará conseguir una victoria resonante para seguir de cerca al líder, Real Madrid.

Con la probable ausencia de Lamine Yamal, coronado con el trofeo Kopa por segundo año consecutivo, el Barcelona saltará al campo de juego con la certeza de cómo le fue al Real Madrid ante su rival de ciudad, Atlético, y saber si sigue con el pleno de victorias (6 de 6) o puede recortarle unidades. El objetivo es claro: seguir ganando para buscar el bicampeonato liguero. Salvo el empate con el Rayo Vallecano, ganaron todos sus partidos en la actual campaña.

Por su parte, la Real Sociedad llega ilusionada luego de conseguir su primer triunfo en 6 jornadas, por 1-0 ante el Mallorca, eun inicio extremadamente irregular para los de Ramos, con una victoria, dos empates y tres derrotas. Sabe que puntuar en el estadio del último campeón puede ser el quiebre definitivo para volver a ser aquel equipo que siempre fue dificil de enfrentar y estuvo cerca de meterse en zona de copas internacionales, aunque este comienzo de temporada liguera proyecte algo distinta para lo que se juega durante este año.

Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Cómo ver el FC Barcelona vs. Real Sociedad en Estados Unidos

El partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga entre Real Sociedad y FC Barcelona se podrá seguir en Estados Unidos a través de ESPN, cadena que cuenta con los derechos de retransmisión del campeonato español.

De este modo, los aficionados Culés en territorio estadounidense tendrán la oportunidad de vivir en directo un choque que promete intensidad y espectáculo, con dos equipos necesitados de puntos para sus respectivas luchas.