¿Cómo ver el partido Crystal Palace vs Manchester City en TV y streaming?

El Crystal Palace y el Manchester City se enfrentan este viernes 28 de agosto en Selhurst Park en el partido que abrirá la segunda jornada de la Premier League 2026/27. Los dos equipos llegan con realidades diferentes después de sus respectivos estrenos en el torneo.

El City viene de conseguir una victoria trabajada en su debut. El equipo de Enzo Maresca tuvo que remontar ante Bournemouth para terminar imponiéndose por 2-1, sumando así sus primeros tres puntos de la temporada. Ahora tendrá su primera salida del campeonato mientras consolida una nueva idea de juego.

El Palace, por su parte, cayó 2-0 ante Everton como visitante. Ante su público y en un estadio difícil para cualquier rival que lo visita, va por la recuperación.

¿A qué hora se juega el Crystal Palace vs Manchester City?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Selhurst Park

Fecha: viernes 28 de agosto

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Andy Madley

Selhurst Park | Justin Setterfield/GettyImages

¿Cómo ver el Crystal Palace vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el partido que dará comienzo a la segunda jornada de la Premier League. La disponibilidad de las señales cambia según el país, por lo que las opciones para ver el encuentro dependerán de la ubicación de cada espectador.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de USA Network, una de las señales que cuenta con los derechos de transmisión de la Premier League. Además, quienes prefieran seguir el encuentro por radio tendrán disponible SiriusXM FC, con cobertura del duelo entre Crystal Palace y Manchester City.

En México, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Max Mexico, plataforma que ofrecerá la transmisión en directo del compromiso correspondiente a la segunda fecha del campeonato inglés.

Por su parte, en España, habrá varias alternativas para disfrutar del partido. El encuentro estará disponible a través de DAZN Spain y DAZN1 Spain, mientras que los usuarios de Movistar+ también podrán acceder a la transmisión. Además, estarán disponibles Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ como opciones adicionales para seguir el choque en directo.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos USA Network, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

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