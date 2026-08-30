¿Cómo ver el partido del Chelsea vs Brighton en TV y streaming?

Chelsea y Brighton se enfrentan este domingo 30 de agosto en Stamford Bridge por la segunda jornada de la Premier League 2026/27. El conjunto londinense será local ante un rival que llega con mucha confianza después de sus primeros compromisos oficiales de la temporada.

Los Blues comenzaron el ciclo de Xabi Alonso con una victoria por 3-2 ante Fulham en Craven Cottage en un duelo sumamente trabajoso. A esa victoria le siguió otra por Copa de la Liga con un 2-0 sobre Luton para avanzar a la siguiente ronda el certamen.

Las Gaviotas, por su parte, atraviesan un gran momento con dos goleadas consecutivas por 4 a 0 en sus dos primeros partidos de la temporada. Primero se impuso ante Aston Villa en su debut liguero y luego derrotó al Tromso noruego para asegurar su clasificación a la fase de liga de la Conference League. El desafío ahora pasa por prolongar este rendimiento en Stamford Bridge.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Brighton?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: domingo 30 de agosto

Hora: 09:00 EE.UU (Este), 07:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Stamford Bridge | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo ver el Chelsea vs Brighton por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el encuentro entre Chelsea y Brighton. La disponibilidad de las señales varía según el país, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la segunda jornada de la Premier League.

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse mediante NBCSN, mientras que fuboTV ofrecerá una alternativa para verlo en streaming. Además, los aficionados que prefieran escuchar el partido tendrán disponible SiriusXM FC, con cobertura del duelo desde Stamford Bridge.

En México, los seguidores de la Premier League podrán ver el partido a través de TNT Sports. También estará disponible Max Mexico, plataforma que permitirá seguir en directo el enfrentamiento entre Chelsea y Brighton.

Por su parte, en España, el partido contará con diferentes opciones de transmisión. Los aficionados podrán seguirlo mediante DAZN Spain y DAZN1 Spain, mientras que Movistar+ también ofrecerá acceso al encuentro. Así, los espectadores españoles tendrán varias alternativas para disfrutar del choque correspondiente a la segunda fecha del campeonato inglés.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, NBCSN, SiriusXM FC México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+